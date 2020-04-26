إطلالات المحجبات من وحي نجود مشعل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أبريل 2020 08:03 مساءً - نجود بن مشعل، مدونة اجتماعية سعودية ويوتيوبر، تميزت بالعديد من الإطلالات المناسبة للمحجبات بالأساليب الشبابية، فإليكن أبرز إطلالاتها وأحدثها.

تنسيقات مناسبة للسفر

إطلالات للمحجبات من نجود مشعل



لإطلالات مناسبة للسفر، اعتمدت نجود بنطالًا وبلوزة باللون الأسود مع معطف أصفر من الفرو، واختارت بنطالًا أزرق مع حذاء طويل أسود ووشاح بني، ونسقت بنطالًا من الجينز مع بلوفر أبيض ومعطف أسود.

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إطلالات بالعبايه السوداء

إطلالات للمحجبات من نجود مشعل



ولإطلالة سعودية بسيطة، تجملت نجود بعباءة سوداء مزينة بخطوط متقطعة باللونين الأبيض والأخضر، وتأنقت بعباءة سوداء مزينة بقماش أسود بزهور متناثرة.

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خيارات شبابية بالجينز الأزرق

إطلالات للمحجبات من نجود مشعل



لإطلالات شبابية أنيقة وبسيطة بالبنطال الجينز، ارتدت نجود بنطالًا ومعطفًا من الجينز الأزرق، مع بلوزة وحجاب باللون الأبيض، وأطلت ببنطال جينز مع بلوزة سوداء ومعطف بني طويل، وظهرت به أيضًا مع معطف طويل رمادي وآخر بني.