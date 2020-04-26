مجوهرات لافتة من وحي شيلاء سبت

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أبريل 2020 08:03 مساءً - تحب الممثلة وعارضة الأزياء البحرينية شيلاء سبت أنها تحب الاطلالات الجريئة والبارزة. لذلك تعمد الى اختيار كل شيء ملفت خصوصاً من ناحية المكياج والمجوهرات التي تعتمدها وحتى الأزياء الملفتة، فهي لا تحب التصاميم الناعمة جداً وتبتعد عنها في اطلالاتها.

تابعي المزيد: اكسسوارات شعر للعيد على غرار شيلاء سبت





تصاميم ملفتة ومميزة

مجوهرات شيلاء سبت



المجوهرات هي القطع المفضلة لدى شيلاء سبت فهي تبرز جمالها وسحرها، من هنا لا تختار هذه الجميلة سوى التصاميم الكبيرة والملفتة من عقود بارزة وأساور عريضة وأقراط كبيرة وخواتم مميزة.

تابعي معنا ..«الجميلة» تطلق برنامج الأزياء والموضة «الترند... دليل الموضة» في موسمه الثاني





العقود البارزة

مجوهرات شيلاء سبت



تعشق شيلاء سبت ارتداء العقود العريضة مع أزياء بياقات مفتوحة لكي تسلط الضوء عليها. هذه التصاميم تعكس جرأة على من ترتديها وتبرز جمالها وجاذبيتها بشكل لافت.







الأساور العريضة

مجوهرات شيلاء سبت

Advertisements

تابعي المزيد: شيلاء سبت في ملابس سبور تناسب إطلالات الجامعة



لا تنفك شيلاء سبت من تزيين معصمها بأساور متنوعة ذات تصاميم جميلة وملفتة. هذه التصاميم ممكن أن تتنوع بين الذهب الأبيض أو الأصفر أو الوردي أو يمكن أن تحتوي أيضاً على أحجار كريمة في تصميمها.

ومن أفضل العلامات لديها هي كارتييه وفان كليف أند آربلز وغيرها...





الأقراط الكبيرة

مجوهرات شيلاء سبت



من أبرز ما يميز شيلاء سبت هو تصاميم الأقراط التي تعتمدها التي تتميز بطابعها الكبير وتصاميمها البارزة ذات الأسلوب المميز والملفت. وهي تختار أنواع عديدة من الأقراط، سواء من الذهب أو اللؤلؤ كما تحب تصاميم فان كليف أند آربلز زغيرها...



تابعي المزيد: مكياج شيلاء سبت... أفكار مميزة للمرأة العصرية





