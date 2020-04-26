ياسمين صبري: جوزي بيقولي "ياسمينتي".. وحبيت أبوهشيمة أول ماشوفته

وقعت الفنانة ياسمين صبري ضحية رامز جلال، ببرنامجه "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر".

وخلال الفقرة الحوارية قبل اكتشافها أنها ضحية لمقلب رامز جلال، طالبت ياسمين صبري بعد السؤال عن حياتها الشخصية: "مش عاوزة أسئلة عن حياتي الشخصية".

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وكشفت ياسمين صبري أنها تحتفظ بشبكتها أو الأشياء الثمينة في خزينة آمنة، وتضع أموالها في البنك.

وعن أكثر شئ يعجبها في زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة قالت ياسمين صبري: "أبوهشيمة بيضحكني وحبيته من أول مرة شوفته فيها صدفة حبيته على طول".

وكشفت ياسمين صبري عن اسم دلع أبوهشيمة لها وهو "ياسمينتي".