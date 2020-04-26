بطلة أغنية "تررم" ومش مصرية.. بعد تألقها في مسلسل "النهاية" من هي نهال نور؟

"كان فيه بنت اسمها تررم، ضحكتها مش طبيعية، كل ما عيني تشوفها قلبي يبقى في رجليا، تعبانا ومدوخانا وعيونها مش فاهمانا بتبصلنا وتقول بتعملو كده ليه، لما بنجري وراها نتمنى كل رضاها نفسنا نعرف اسمها إيه"، كلمات أغنية "تررم"، التي تغنى بها الفنان محمود العسيلي، وشاركته بطولة الفيديو كليب، الطفلة نهال نور، في عام 2006، والتي أثارت إعجاب الجماهير بجمالها وشقاوتها التي بدت واضحة خلال الكليب.

وعادت نهال نور، من جديد بعد 14 عاما من ظهورها بالأغنية، وخطفت أنظار المتابعين، بشخصية "ريناد"، خلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "النهاية".

طريقة كلامها وقوة شخصيتها في أثناء حديثها، خلال أحداث الحلقة مع القوات العسكرية الرافضة للتعليم في المدراس والمنشآت الخاصة "Egyption co"، جعلتها تفرض مكانتها التمثيلية على الشاشة، رغم صغر سنها.

ويُقدم "هُن" أبرز المعلومات عن نهال نور، التي حظت بإعجاب الجمهور بظهورها في مسلسل "النهاية".

- نهال نور، ممثلة شابة سورية جزائرية، ولدت في مصر، في 16 فبراير عام 2001، وتبلغ من العمر 19 عامًا.

- نهال الأخت الصغرى للفنان الشاب نهاد نور.

- بدأت التمثيل من خلال الإعلانات والفيديو كليب، وأشهرها أغنية محمود العسيلي "تررم".

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- شاركت في مسلسلي "لحظات حرجة" و"العتبة الحمرا".

- قدمت دور بطولة مع الفنانة جومانا مراد، في مسلسل "شاهد إثبات" عندما أدت دور "ريم".

- اختفت لفترة كبيرة وابتعدت عن الأنظار والأضواء، قبل أن تعود في سنة 2016، مع الفنانة نيلي كريم، في مسلسل "سقوط حر".

- شبهها الجمهور بالممثلة التركية توبا بويوكستون، والمعروفة في الوطن العربي باسم "لميس"، نظرًا لتقاربهما في الملامح.

- تعتبر نهال نور، من الفنانات الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيبلغ عدد متابعيها 70 ألف متابع.