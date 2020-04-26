فطارك عندنا.. منيو 3 يوم رمضان.. كوسة بالبشاميل والحلو رز باللبن

يهل علينا شهر رمضان الكريم، وتأتي معه حيرة "منيو" المائدة الرمضانية، وهو الأمر الذي يقع فيه الشباب والشابات، خاصة المتزوجين حديثًا منهم، فيتجدد يوميًا تفكيرهم في تناول الوجبات السريعة، التي قد تكلفهم الأموال الطائلة.

ويقدم "هُن"، منيو الإفطار لليوم الثالث من شهر رمضان الكريم، والتي يمكن إعدادها بكل سهولة.

الكوسة بالبشاميل

مقادير الكوسة بالبشاميل

كيلو كوسة

ملح وفلفل

كمون حسب الرغبة

دقيق

زبدة

وزيت

لحم مفرم معصج

طريقة تحضيرالكوسة بالبشاميل

- تقطع الكوسة قطع طويلة أسطوانية

- تشوح في بعض الزيت وقطعة زبد

- يطهى اللحم المفروم بطريقة عادية مع البصل والثوم والبهارات "عصاج".

- تعد صلصة البشاميل أيضًا بالطريقة العادية وتوضع طبقة من الكوسة وعليها طبقة من البشاميل ثم اللحم المفروم ثم طبقة ثانية من الكوسة وعليها طبقة من البشاميل وتدخل الفرن

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- تقدم ساخنة مع السلطة والخبز.

الحلويات

أرز باللبن

مقادير الأرز باللبن

نصف كوب من الأرز الأبيض المصري.

ربع كوب من الحليب السائل.

7 ملاعق كبيرة من السكّر، ومن الممكن زيادتها حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من القشطة الجاهزة.

ملعقتان صغيرتان من الفانيلا.

كوبان من الماء.

طريقة تحضير الأرز باللبن

- يُغسل الأرز جيّداً عدة مرات، ثمّ يوضع في قدر على النار مع كمية من الماء المغلي.

- تُخفف النار تحت الأرز ويُغطّى إلى أن ينضج مع تقليبه مرّةً أو مرتين قبل النضج.

- يُضاف الحَليب السائل بعد نضج الأرز والسكر مع التحريك باستمرار مع تَخفيف النار على القدر.

- تُضاف القشطة والفانيلا بعد خمس دقائق ويُقلّب المَزيج جيّداً، ثُم يرفع القدر عن النار ويصب الأرز باللبن في أطباق صغيرة وتترك إلى أن تبرد في درجة حرارة الغرفة، ثمّ تنقل للثلاجة حتى تبرد تماماً قبل التقديم، مع تزيينها بالقليل من الزبيب.