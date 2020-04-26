فيديو.. سامح حسين يحاول إقناع ابنته بقدرته على ممارسة السحر عبر "تيك توك"

نشر الفنان سامح حسين، عبر حسابه بموقع "تيك توك"، فيديو مع بناته وهو يحاول إقناع ابنته بقدراته على ممارسة السحر.
وظهر "سامح" في الفيديو وهو جالس أمام ابنته، ويقنعها بقدرته على أكل ملعقة، ثم يسقط الملعقة، فتكتشف ابنته الثانية سقوطها على الأرض وتعطيها له.
وكان سامح حسين، انضم مؤخرا إلى تطبيق "تيك توك"، أحد أشهر تطبيقات الفيديوهات القصيرة عالميا الآن، وبحسه الكوميدي والساخر، شارك جمهوره الفيديو الأول والذي يشير فيه إلى بدايته على التطبيق.
يُذكر أن آخر أعمال الفنان سامح حسين مسرحية المتفائل التي حققت نجاحا كبيرا.
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