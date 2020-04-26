تقرير يرصد أحدث الإطلالات المميزة للفاشينيستا نهى نبيل

القاهرة - لايف ستايل
تأنقت نهى نبيل بالعديد من الإطلالات الأنيقة المميزة خلال الفترات الماضية، ومن أحدث إطلالاتها جمعنا لكُنَّ عشر إطلالات من وحيها، فما الأجمل برأيكن؟
تنسيقات باللون البني
اعتمدت نهى الكثير من الإطلالات باللون البني، من أبرزها معطف بني مزين باللون البني الداكن مع بنطال باللون الأسود، واختارت بليزر وبنطالًا من الجلد باللون البني مع بلوزة برتقالية، ونسقت قميصًا بنيًّا مع بنطال أبيض من الجينز.
إطلالات باللون الأسود
ولأن اللون الأسود من أفخم الألوان وأكثرها أناقة، ظهرت نهى بمعطف من الجلد الأسود مع بنطال جينز وحذاء بوت بني، وتجملت ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع بنطال رمادي، وتزينت ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع معطف من الجلد، وارتدت بنطالًا وبلوزة من الجلد الأسود مع معطف بيج مزين برسوم.
خيارات بقطع الجينز
كما فضلت نهى قطع الجينز بأنواعها في إطلالاتها، وكان من أبرزها معطف عصري مزين بالأسود وبقماش الجينز مع بنطال وبلوزة باللون الأسود، وأطلت بفستان جينز مع بنطال أسود وحذاء بوت
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