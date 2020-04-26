بخطوات بسيطة .. طريقة عمل مهلبية قمر الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تسعى كل ربة منزل إلى تقديم ما هو جديد وشهي لأفراد أسرتها، وللحلويات مكانة مميزة وارتباط وثيق بشهر رمضان.

وإذا كنتِ تجدين حيرة في استغلال قمر الدين وياميش رمضان، إليكِ طريقة عمل مهلبية قمر الدين، وفقا للشيف نجلاء الشرشابي.

المكونات:

- لفة قمر الدين.

- نصف كوب سكر.

- 4 ملاعق نشا.

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- زبيب.

- جوز هند.

طريقة التحضير:

- يتم نقع لفة من قمر الدين بالماء لمدة تتراوح من 4 لـ5 ساعات، ثم يضرب قمر الدين بالماء في الخلاط.

- نحضر حلة ساخنة على النار ونصب بها مخلوط قمر الدين، ثم يتم إضافة السكر ونستمر بالتقليب، ثم يتم إضافة كمية قليلة من النشا بعد إذابته بقليل من الماء، ونستمر بالتقليب حتى يتماسك الخليط قليلا.

- يتم صب الخليط وهو ساخن في كاسات، وتزيينه بالزبيب وجوز الهند.