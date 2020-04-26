منها "الأكل الكتير على الفطار".. احذر هذه العادات تضر بجهازك المناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تعزيز الجهاز المناعي والحفاظ عليه، من الأمور المهمة خاصة بعد انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، ولكن هناك عادات خاطئة خلال شهر رمضان تُضعف المناعة، نشرحها لكم وفق ما ذكر الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، لـ"الخليج 365".

- الإفراط في تناول السكريات:

الإفراط في تناول الحلويات الرمضانية الشرقية، يؤثر سلبيا على الجهاز المناعي، ويصبح جسم الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المناعية، لذا لابد من التغذية السليمة، واستبدال الحلويات بالمكسرات المليئة بالزنك.

- الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة:

نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات والألوان الصناعية والمواد الحافظة، ما يضعف من قدرة الجهاز المناعي لجسم الإنسان، لذلك يمكن استبدالها بالبروتينات الحيوانية والخضروات.

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- قلة النوم:

التعرض المستمر للسهر وقلة النوم واضطراب النوم قد يؤثر بالسلب على قدرة وكفاءة الجهاز المناعي، ما يصبح أقل قدرة على محاربة الفيروسات، لذلك يجب الحرص على أخذ قسط كافي من النوم لمدة تتراوح ما بين 7 و8 يوميا.

- الإفراط في التدخين:

يتجه الكثير من الأشخاص إلى تناول السجائر بعد الإفطار، ما يشكل خطرا كبيرا على الجهاز المناعي، نظرا لأن المركبات الكيميائية الموجودة في التبغ تؤثر بالسلب على البطانة المخاطية الموجودة بالجهاز التنفسي، ما يؤثر سلبا على كفاءة الجهاز المناعي، ويصبح أقل قدرة على مكافحة الفيروسات، لذلك من الضروري الابتعاد عن التدخين.

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- الإفراط في تناول الدهون:

يؤدي الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون، إلى ضعف قدرة الجهاز المناعي.

- الإفراط في تناول الطعام على الإفطار:

يؤدي الإكثار من تناول الطعام إلى الإصابة بالسمنة ما يؤثر بالسلب ويضعف من قدرة الجهاز المناعي، لذلك من الأفضل الاعتدال أثناء تناول الوجبات.

- التقليل من تناول السوائل:

الإكثار من تناول السوائل في شهر رمضان ضروري لمنع الإحساس بالعطش طوال نهار رمضان، فضلا عن أنه يقوي المناعة.

- قلة ممارسة الرياضة:

تساعد الرياضة على تقوية وتعزيز الجهاز المناعي والوقاية من الإصابة بالفيروسات، فيصبح الجسم أقل عرضة للفيروسات، لذلك لا بد من ممارسة الرياضة في شهر رمضان.

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