عصائر ضرورية على مائدة رمضان تساعد على تقوية المناعة والوقاية من كورونا

تعتبر العصائر من الأساسيات على مائدة الإفطار، بعد ساعات صيام طويلة نحتاج إلى تعويض السوائل بمشروبات مفيدة للجسم وكذلك تساعد على تقوية المناعة وتحارب فيروس كورونا، منها بعض العصائر الطبيعية التي لها العديد من الفوائد في رمضان منها كما ذكرها موقع "better health".

التمر بالحليب

تناول 7 تمرات يزيد المناعة ويقي من فيروس كورونا، ومفيد لمرضى السكر وهذا العدد لا يزيد نسبة السكر في الدم ويعطي طاقة للجسم والمخ، وإضافة اللبن للتمر يساعد في إذابة المواد الدهنية المفيدة والفيتامينات الهامة التي تقي من فقر الدم "الانيميا".

قمر الدين

يحتوى قمر الدين على فيتامينات أ، ب، ج، كما يحتوي على كمية كبيرة من الحديد، والمواد السكرية ومادة مشابهة للكاروتين ومواد دهنية ونشويه ومعادن مثل الفوسفور، والمغنسيوم، الكالسيوم، الحديد، البوتاسيوم، الصوديوم، الكبريت، لذا يمتلئ هذا المشروب بفوائد عديدة ومهمة للجسم بعد يوم طويل من الصيام حيث يساعد في حالات فقر الدم ويعمل على تقوية المناعة، ويقوي البصر، ويمكن تناول هذا المشروب بقليل من السكر أو بإضافة عسل النحل.

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عصير الرمان

شرب كوب يوميًا منه على مائدة الإفطار في رمضان يساعد على تقوية المناعة، والوقاية من الأزمات القلبية.

تحتوي ثمار الرمان على نسبةً كبيرةً من الألياف الغذائية، التي تنظم عملية الهضم. بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحمى من فيروس كورونا، وفيتامين سي الذي يوصي به الأطباء لزيادة المناعة والحماية من الفيروس.

عصير التفاح

يحتوي التفاح على مضادات الأكسدة التي تطهر الجسم، كما يساعد على خفض مستوى الكولسترول الضار في الدم، ويعمل على تنشيط وظائف الكبد، ويخلص الجسم من السموم.