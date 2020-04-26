علي غزلان يسخر من تمثيل منة عرفة: تافهة في الحقيقة

علق البلوجر علي غزلان على مشاركة الفنانة الشابة منة عرفة في مسلسل "ليالينا 80".

ونشر "غزلان" عبر خاصية القصص المصورة لحسابه على "إنستجرام"، مقطع فيديو للفنانة منة عرفة خلال مسلسل "ليالينا 80"، ليعلق عليه ممازحًا: "تافهة على الحقيقة.. عميقة في المسلسلات".

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وتدور أحداث "ليالينا 80" في إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات، وهو بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.

علاقة منة عرفة وعلي غزلان

يذكر أن الثنائي منة عرفة وعبي غزلان، أثارا الجدل مؤخرا بعلاقتهما، حيث انتشرت لهما صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل البعض يظن أنهما مرتبطان، كما ظهرت منة مع غزلان، في فيديو بمعرض الكتاب وأرسلت له قبلات على الهواء.