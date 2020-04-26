وصفتها بـmy mine.. صديقة حنين حسام تحذفها بعد حبسها وترتدي الحجاب

ربما أنهت الأزمة التي تمر بها حنين حسام، طالبة كلية الآثار، وإحدى مشاهير تطبيق "التيك توك، صاحبة مقطع "افتحي الكاميرا"، علاقتها بصديقتها المقربة خلود مصطفى، التي تشاركها الكثير من مقاطع الرقص على "الانستجرام"، وتصفها حنين بـmy mine.

فعلى الرغم من دفاع خلود عن حنين في البداية، والمطالبة بالرفق بها، إلا أنه عقب قرار حبس "حنين" قررت خلود الابتعاد عنها نهائيا.

خلود تحذف حنين وترتدي الحجاب

قررت خلود مصطفى، حذف حنين حسام من على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، كما قامت بحذف صورها وصورهما سويا.

ونشرت خلود عدة صور، ظهرت من خلالها بالحجاب وملابس فضفاضة، مع بداية شهر رمضان المبارك.

علاقة حنين بصديقتها خلود

"my mine" المصطلح الذي وضع حنين حسام، طالبة كلية الآثار، في محل سخرية شديد، بعدما تحدثت عن صديقتها خلود في أحد مقاطعها القديمة، واصفة إياها بـmy mine، معلقة: "عاوزة أقول إنها صاحبتي بتاعتي، مملوكتي".

وخلود هي الأخيرة من مشاهير "التيك توك" والتي تجمعها بحنين مقاطع عدة وصور كثيرة، فتصفها دوما "حنين" بالصدقة المقربة.

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خلود تدعم حنين في أول أزمتها: أيا كان اللي عملته متستاهلش

وقررت "خلود" دعم الأخيرة في بداية أزمتها، تحديدا فور التحقيق معها، حيث نشرت عبر حسابها على "الفيسبوك" صورة تجمعها مع حنين، مُعلقة: "إذا وقعت عيناك على صاحب ذنب، لا يقع في نفسك العزة وأنك خير منه، هو فُتن وأنت برحمة الله نجوت، فادع له بالهداية، ولنفسك بالثبات".

وتابعت: "قل للشماتين صبرا فإن مصائب الدنيا تدور ..الناس اللي بتهاجم أنا مقولتش ان صحبتي صح في كل حاجة بس هي في حاجات كتير اتفهمت فيها غلط ... ثانيًا أيا كان اللي عملته أو قالته ميستاهلش انها تتسجن أو تتفصل من كليتها، وهي في الأول وفي الآخر بنت وسنها صغير، اللي مطلوب منكوا انكو تنصحوها مش تعاقبوها.. وآخر حاجة سواء كنت بتحبها أو بتكرها فياريت الكل يدعيلها ان الموضوع يعدي على خير وربنا يسترها عليها وتكون مرت بتجربة أنضجتها واتعلمت منها".

ثم وشاركت الفتاة بصورة أخرى تجمعهما، على" الانستجرام" مُعلقة: "هانت والله يا حبيبتي، وهترجعي أحسن من الأول، وحشتيني جدا، ربنا معاكي ومشوفش فيكي حاجة وحشة".

حبس حنين واتهامها بعدة جرائم

كشفت النيابة العامة قائمة الاتهامات المنسوبة للطالبة حنين حسام، التي أثارت الجدل حولها خلال الأيام الماضية، وأمر النائب العام بحبسها أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وكانت حنين حسام واجهة قائمة الاتهامات: الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

كما جرى اتهامها بارتكاب جريمة الإتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.