ميس حمدان و"بوكسر ابن الجيران": اللي أوله "غير مبتذل" آخره حذف وتراجع

مع فطار أول يوم رمضان، وقت تنتظر فيه الأسر كل ما هو جديد يذاع على شاشات التلفزيون مسلسلات وبرامج وإعلانات، تثير الانتباه وتجذب المشاهد، وفي هذا العام ظهرت الفنانة ميس حمدان برقصات استعراضية وكلمات وصفت بالجريئة، لإعلان "قطونيل" للملابس الداخلية.

وخلال يومين منذ إذاعة الإعلان الذي أثار كثيرًا من الجدل عبر منصات "السوشيال ميديا" حتى تدخل المجلس الأعلى للإعلام الذي انتهت بقرار إيقافه عن العرض بعدما رفضه الشارع المصري.

مفاجأة.. "قطونيل" توقف بث إعلانها "المثير للجدل" على القنوات المصرية

وما بين عشية وضحاها حملت تصريحات بطلة الإعلان الفنانة ميس حمدان، شيء من التناقض فبعدما وصفت الإعلان بـ"اللذيذ والكوميدي ونجح"، عقب تعرضه للكثير من السخرية والنقد عبر "السوشيال ميديا"، أكدت في تصريحات أخرى بأنها حذفت الإعلانات من حساباتها الشخصية حفاظًا على اسمها.

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بعد إذاعته.. ميس حمدان: راقي وخفيف وغير مبتذل

فبعد حالة الجدل التي أثارها الإعلان وتوجيه الكثير من النقد إليه، كانت ميس حمدان لها رأيا آخر، إذا أنها رأت بأن الإعلان لم يتجاوز في كلمات الإعلان أو الحركات الاستعراضية، وأن المثير في الإعلان هو أن فتاة رشيقة تعلن عن منتج رجالي لكنه غير مبتذل وقدمته بأسلوب خفيف وراقي.

وعن الانتقادات التي وجهت إليها بسبب كلماته الجريئة كان ردها: "فئة الشباب والفتيات على وجه الخصوص يستخدمن مصطلحات أكثر منذ ذلك للتعبير عن إعجابهن بشخص ما"، بحسب حديثها لـ"الوطن".

بعد إيقافه.. الفنانة: مسحت الإعلانات من حساباتي عشان شكلي

لكن ربما جاءت تصريحات الفنانة ميس حمدان، عقب قرار المجلس الأعلى للإعلام بإيقافه، مختلفة بعض الشيء، إذ أنها أبدت احترامها للقرار قائلة: "احترم قرار الشركة بإيقاف الإعلان".

وأوضحت "ميس" بأنها طالبت الشركة المنتجة بإيقاف الإعلان عن العرض: "الهدف من تقديم الإعلان أن يكون جديدا وكوميديا لرسم البهجة والابتسامة، وللعلم أنا طلبت من الشركة المنتجة إيقاف الإعلان، رغم أنني لم أمسك أو أظهر ببوكسر في الإعلان ".