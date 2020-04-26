القومي للمرأة يعلق على وقف إعلان "بوكسر ابن الجيران": قدمنا بصورة سلبية

أشاد المجلس القومي للمرأة، بقرار وقف إعلان "ابن الجيران" للملابس الداخلية "قطونيل" الذي قامت ببطولته الفنانة ميس حمدان.

وشكر المجلس القومي للمرأة في بيان له اليوم الأحد، برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد لسرعة تصديه للمخالفات واستجابته للشكاوى المقدمة ضد الإعلان الذي يعرض خلال شهر رمضان الكريم.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن امتنانها وفخرها بالأداء المشرف للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتصديه لهذه الإعلانات المسيئة التي تمس قيم وأخلاقيات المجتمع، وتقدم المرأة بصورة سلبية لا تليق بدورها الهام في المجتمع، مثمنة الدور المهم الذي يقوم به الأعلى لتنظيم الإعلام في الحفاظ على الذوق العام وهوية المجتمع المصري.

Advertisements

يذكر أن شركة قطونيل أعلنت اليوم في بيان لها عن وقفها بث الإعلان لأجل غير مسمى وذلك بعد تداول أخبار عن عزم لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عقد اجتماع اليوم لمناقشة وقف بث الإعلان بعد رصدها مخالفات بالإعلان الذي يُبث على القنوات الفضائية وتسبب في إثارة الجدل.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الرصد للأعمال الدرامية والبرامجية بالمجلس القومي للمرأة المنبثقة من لجنة الإعلام تعمل على متابعة ورصد صورة المرأة في الدراما والبرامج والإعلانات التي تذاع خلال شهر رمضان الكريم 2020.

ويعتمد الرصد على الكود الإعلامي الصادر عن لجنة الإعلام بالمجلس ٢٠١٨ وأقره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كمعيار إعلامي لتناول صورة المرأة في وسائل الإعلام، وتقوم اللجنة بإرسال جميع المخالفات إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.