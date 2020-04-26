بعد الحديث عن ارتباطه بـ درة.. من هو رجل الأعمال هاني سعد؟

"العالم يتسع لك ويستوعبك خلال محاربتك، ولكن أعد التفكير في مواقفك".. تلك الكلمات هي أول تعليق أرفقه رجل الأعمال هاني سعد، في أحدث ظهور له، عقب أيام معدودة من أنباء ارتباطه بالفنانة التونسية درة، ورفض الثنائي التعليق على علاقتهما.

الصورة التي شاركها رجل الأعمال، عبر حسابا الرسمي على موقع إنستجرام ظهر فيها "سعد" مرتديا بدلة "مودرن" سوداء اللون، بدون رابطة عنق، خلال إحدى جلسات التصوير، دون الحديث عن ارتباطه بالفنانة التونسية.

أبناء ارتباط الثنائي، جاءت عقب ملاحظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التعليقات الرومانسية بين درة وهاني سعد، عبر إنستجرام، فضلا عن نشرها جلسة تصوير خلال جلوسها داخل سيارته، ما أثار الجدل حول ارتباطهما، وسط تنبؤ جمهورها باقتراب إعلان خطبتهما رسميا.

"هن" يرصد أبرز المعلومات عن هاني سعد، عقب أنباء اقتراب موعد إعلان خطبته بدرة، كالتالي:

1- مهندس معماري ورجل أعمال مصري.

2- أسس شركته الخاصة بمجال التصميم الداخلي للمساكن والمنشآت والهندسة المعمارية في 2003، ويدير ما يقرب من 500 موظف.

Advertisements

3- سبق له الزواج ولديه طفلان، ويحرص على مشاركة صوره معهما في مختلف المناسبات عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

4- تجمعه علاقة صداقة بالعديد من الفنانين، أبرزهم: أمير كرارة وخالد سليم.

5- حرص على حضور عيد ميلاد الفنانة درة الأخير في يناير الماضي، الذي شهد حضور عدد ضخم من الفنانين والإعلاميين.

6- وجه رسالة رومانسية إلى درة في عيد ميلادها، عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلا: "افعل ما يجعلك سعيدًا، وكن مع من يجعلك تبتسم، وتضحك بقدر ما تتنفس، وتحب طالما تعيش"، لتكتفي الفنانة التونسية بالرد عليه بـ"إيموشن قلب".

7- تصدر أغلفة العديد من المجلات، لتميزه في مجال التصميم الداخلي للمساكن والمنشآت والهندسة المعمارية.

8- تحدث العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تشابه ملامحه مع المخرج محمد سامي، زوج الفنانة مي عمر.

9- يتابعه ما يزيد عن 35 ألف شخص عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيدوهات إنستجرام.