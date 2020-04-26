استغلي الحظر في تطوير مهارات ابنك..5 طرق تساعد على تخلص الأطفال من الخجل

مكوث الأم مع أطفالها لفترة أطول في المنزل، بسبب الحجر المنزل والحظر الجزئي، خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد، يمكن أن تستغلها السيدات في تطوير مهارات أبنائهم، والتخلص من الصفات التي تزعجهن، من بينها الخجل الزائد.

فيما يلي، نصائح تساعد ابنك على التخلص من الخجل، وفقا لما نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني:

1- حاولي أن تدربي طفلك على المواقف الجديدة قبل أن يتعرض إليها، من خلال التحدث معه عن التصرفات التي يجب فعلها.

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2- لا تخبري الآخرين أن طفلك خجول، خاصة للأقارب والمدرسين وزملائه في الفصل، فذلك يؤثر على ثقته في نفسه ويزيده ترددا وإرباكا، ويمكن أن يبرر عجزه عن فعل شيء جديد، بأنه خجول والكل يعرف أنه لا يمتلك الجراءة للقيام بذلك.

3- أخبري طفلك أنه يمكنه أن يكون مهذبا وغير خجول في آن واحد، وأن الخجل لا يعني زيادة في الأدب، وأن عليه التخلص من تلك الصفة ليصبح إنسانًا أفضل وأكثر تميزًا.

4- لابد أن تمدحي ابنك وتعطيه مكافأة في العلن عندما يفعل تصرف جيد، فذلك يشجعه ويزيد من ثقته بنفسه، وحذاري أن تعاقبيه وتصححي أخطائه أمام الناس، فعليكي التحدث معهم على إنفراد وتوجيهه للتصرفات السليمة التي يجب أن يفعلها في المستقبل.

5- حاولي دائما عدم الوصول متأخرة على أي موعد له علاقة بابنك، فلابد أن تذهبي باكرا للفصل أو لحفلته بالمدرسة، حتى تعطيه الوقت الكافي للتأقلم على المكان، كما يجب ألا تأتي متأخرة على ابنك، لأن ذلك يزيد من شعورهم بالتوتر والخجل، وأنهم محور اهتمام من حولهم.