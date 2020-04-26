الامارات | بالفيديو.. يحضر قهوته إلى سريره ب"طائرة دون طيار"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يكشف وباء كوفيد-19 العالمي في كل يوم عن سلوكيات وممارسات للتحايل على صعوبات الحجر المنزلي، ويُظهر فيديو لأحد محبي القهوة، يُحضر قهوته المضلة من احد المقاهي الشهيرة باستخدام طائرة دون طيار. وأشار دميتري ماريان صانع محتوى يوتيوب، إلى أنه استقدم طلبه باستخدام طائرة من نوع دي جيه آي مافيك 2 متوسطة المدى.

وعلق ماريان سلة بالطائرة باستخدام خيط، وأرسلها إلى فرع المقهى في حيه، واتصل بالمقهى ليطلب القهوة، وسأل العاملين عن إمكانية وضعها له في السلة، وتُظهر اللقطات المأخوذة من الطائرة ارتباك عامل المقهى. واستطاع الشاب الحصور على قهوته المفضلة من دون ان ينهض عن سريره. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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