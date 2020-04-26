منى ممدوح تستعرض جمالها بمكياج ناعم عبر "إنستجرام"

القاهرة - لايف ستايل
شاركت الفنانة منى ممدوح صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت عليها قائلة من مقطع أغنية "عشان تبقي تقولي لأ".
وتألقت منى ممدوح بإطلالة صيفية جديدة، مرتدية توب باللون الأبيض، يحمل الألوان الأحمر مع الكحلي لتكشف عن أناقتها.
وظهرت منى ممدوح بالمكياج الناعم، فوضعت الألوان الترابية، فاستخدمت البرتقالي في الشفاة، مع رسم الحواجب ووضع الهايليتر في العين.
كما أنها تركت شعرها الأسود الحريري منسدلا بطريقة جذابة أعلى كتفيها لتخطف أنظار المتابعين.
وانهالت عليها التعليقات وجاءت من أبرزها "انتي أحلى وردة، نجمة قلبي".
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