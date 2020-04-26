11 نوعا من الأطعمة والمشروبات تساعد على حرق دهون الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يرغب الكثيرون في فقدان الوزن الزائد خلال شهر رمضان الكريم، لذا يجب الحرص على تناول الأطعمة والمشروبات التي تساعد على رفع معدلات الحرق وخسارة الوزن.

إليك قائمة بأبرز الأطعمة والمشروبات التي تساعد على حرق الدهون، وفق ما نقل موقعي "healthline" و"goodhousekeeping".

1- الماء:

يساعد شرب الماء على مدار فترة ما بعد الإفطار حتى السحور إلى رفع معدلات الحرق، ويجب أن تتراوح الكمية ما بين 6 إلى 8 أكواب.

2- الزنجبيل:

تساعد الأعشاب الدافئة على رفع معدلات الحرق، خاصة بعد تناول الطعام لكي يتم حرق الدهون، نظرا لأن الأعشاب ترفع درجة حرارة المعدة وبالتالي زيادة معدلات الحرق.

3- الشاي الأخضر:

يعتبر الشاي الأخضر أبرز المشروبات التي تساعد على حرق دهون الجسم، نظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تعزز التمثيل الغذائي، ما يزيد من حرق الدهون وفقدان دهون الجسم.

4- خل التفاح:

يحتوي خل التفاح على حمضي الخليك والأسيتيك، ما يساعد على حرق الدهون وتقليل تخزين دهون الجسم.

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5- اليانسون:

يساعد اليانسون في التخلص من دهون الجسم الزائدة، وأيضا في حرق الدهون من المناطق التي يصعب تنحيفها، مثل الفخدين والكرش والأرداف.

6- البروتينات:

يؤدي تناول البروتينات كالبيض واللحوم إلى رفع معدلات الحرق، نظرا لأنها تحتاج إلى طاقة ووقت كبير للهضم، ما يساعد على حرق الدهون من الجسم، كما أنها أيضا ليس لها علاقة برفع الإنسولين، على عكس الكربوهيدرات التي تتحول إلى دهون وتعمل على رفع معدل الإنسولين.

7- الأفوكادو:

يساعد الأفوكادو على رفع معدلات الحرق، لاحتوائه على الدهون الصحية كما أنه يلزم لهضمه كمية كبيرة من الطاقة التي تساعد على حرق الدهون وفقدان الوزن.

8- الخضروات الورقية:

كالجرجير والسبانخ والبقدونس والخس، إذ تحتوي على كمية عالية من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع، وأيضا مضادات الأكسدة التي تساعد على زيادة معدلات حرق دهون الجسم.

9- الأسماك الدهنية:

كأسماك السالمون والماكريل والأسماك الزيتية الأخرى، تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، ما يساعد زيادة معدل التمثيل الغذائي ورفع معدلات الحرق.

10- الفراولة:

تحتوي الفراولة على نسبة عالية من الألياف التي تساهم في رفع معدلات حرق الجسم وفقدان دهون الجسم.

11- الكانتلوب:

يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على حرق الدهون الموجودة بالجسم وحرق العديد من السعرات الحرارية.