خطأ في مسلسل "فرصة ثانية".. وياسمين صبري تثير جدلا على "السوشيال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، صورة لياسمين صبري من مشاهد مسلسل "فرصة ثانية" الذي يعرض خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدين أن هناك خطأ في المشهد غير منطقي.

الحلقة الأولى من مسلسل "فرصة ثانية"، دارت حول ياسمين صبري "ملك" وأحمد مجدي "زياد"، وقصة خطبتهما، فبدأت الأحداث بحفل الخطبة ثم حوار بين العروسين نفهم منه أن زياد ظل لفترة طويلة يحاول التعرف إلى ملك، والتقرب إليها كي توافق على الارتباط به.

لكن بعد مرور شهر على حفل الخطوبة، اكتشفت ملك خيانة زياد لها، عندما رأته يجلس مع فتاة أخرى "أيتن عامر"، التي تحبه وتحاول التقرب إليه، فقررت ياسمين صبري فسخ الخطوبة وتركت له الدبلة.

ويحاول زياد التقرب إلى ملك وطلب السماح منها، وتطور الأحداث لتتعرض ملك إلى حادث "انقلاب سيارة" وتدخل بسبب المستشفى.

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ولاحظ الجمهور أن وجه ياسمين صبري بعد الحادث لا يحمل أي كدمات أو علامات تدل على انقلاب السيارة، حتى المكياج لم يتأثر بالحادث نهائيًا حيث ظهرت ياسمين في كامل أناقتها.

وسخر العديد من رواد السوشيال ميديا على المشهد، وقال البعض إنها "خبطت في علبة مكياج"، وبعدها دخلت إلى "مركز تجميل" وليس مستشفى.

نرصد لكم في الألبوم بالأعلى آراء السوشيال ميديا حول مشهد حادث سير ياسمين صبري في مسلسل "فرصة ثانية".

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