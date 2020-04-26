بعد ساعات صيام طويلة.. ما الذي يحتاجه جسمك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

بعد ساعات الصيام تحتاج جميع خلايا الجسم إلى الجلوكوز بما في ذلك الخلايا العصبية، لذلك ينبغي أن تحتوي مائدة الإفطار في رمضان على أطعمة غنية بالطاقة. كذلك عليك مراعاة حاجة الجسم إلى السوائل من دون الإفراط في شرب الماء خلال وجبة الإفطار. إليك أهم النصائح التي تجعل مائدة الإفطار صحية، حسب ما جاء فى موقع "24 الإماراتي".

-افطر على التمر أو التين أو أية فاكهة تحتوي على السوائل والسكر.

- الشوربة، أو الحليب من أفضل الخيارات التي تناسب الإفطار بعد التمر، وتساعد على تأجيل وجبة العشاء قليلاً.

- لا تشرب الكثير من الماء فور بدء الإفطار، لأن ذلك يسبب الصداع والتعب لاحقاً.

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- تناول حبة من الفواكه أو كوب عصير من الفواكه لتزويد الجسم بالطاقة.

- يُنصح بتأخير الوجبة الرئيسية ساعتين بعد الإفطار إن أمكن.

- احرص على توازن المغذيات في أطباق العشاء، وتفادى تناول الكثير من الحلوى الغارقة في شربات السكر.

- لا تملأ طبقك بالكثير من الأطعمة، وتناول الكربوهيدرات والبروتين والخضروات بتوازن.

- احرص على عدم النوم مباشرة بعد الوجبة الرئيسية، وحاول أن تتفاعل سواء بالحركة أو التواصل بعد تناول العشاء.