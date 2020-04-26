منها البسطرمة والمعجنات.. أطعمة تزيد العطش والجوع في نهار رمضان

يسبب تناول بعض الأطعمة الشعور بالعطش في نهار رمضان، هناك العديد من الأطعمة التي تضعها على مائدة سحورك، تسبب الشعور بالعطش في اليوم التالي، منها كما ذكرها موقع "health line".

الحلويات

الإفراط في تناول الحلويات يسبب الشعور بالعطش في وجبة السحور.

الشاي والقهوة

المشروب المفضل لدى الكثيرين بعد الإفطار هو فنجان القهوة أو الشاي. لكن شرب جميع المشروبات التي تحتوي على نسبةٍ كبيرةٍ من الكافيين، يؤدي إلى تحفيز عملية إخراج الماء من الجسم بكثرة، والشعور بجفاف الحلق، والرغبة في شرب الماء.

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البسطرمة

تعتبر من الأكلات التي تزيد العطش.

المعجنات

تناول المعجنات أثناء وجبة السحور مثل الكراواسون والبيتزا والكيك، تؤدي لزيادة الشعور بالجوع والرغبة في تناول الماء، وارتفاع نسبة الأنسولين في الدم.

الأطعمة المملحة والتوابل

يجب تجنب تناول المأكولات الغنية بالتوابل الحارة، لأنها تزيد من الشعور بالعطش. وتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم خلال فترة الصيام.

الأطعمة المقلية

يجب الابتعاد قدر المستطاع في السحور عن الأطعمة المقلية لأنها تزيد الرغبة في شرب الماء، والشعور بالجوع أثناء الصيام.