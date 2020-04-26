محاربة الجراثيم والفيروسات.. فوائد صحية لتناول الليمون المغلي

الليمون من المواد الغذائية المتميزة باحتوائها على نسبة عالية من فيتامين "سي" بالإضافة لعناصر أخرى مثل المعادن والفيتامينات والمركبات الفينولية والألياف الغذائية والزيوت الأساسية والكاروتينات، وتختلف أيضًا طرق تناوله وإدخاله في النظام الغذائي.

وبحسب ما ذكرته "سبوتنيك"، فإن الليمون المغلي والمسلوق يعطيان فوائد صحية للجسم أكثر، إذ أنهم يؤديان لتقوية الجسم وخفض نسبة احتمال الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ويمكن أن يقلل حمض الستريك الموجود في الليمون من خطر الإصابة بمرض السرطان ويمنع فقر الدم.

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ولا يدري البعض أنه عندما يتم عصر الليمون في الماء الدافئ ورمي القشر بعد ذلك، نخسر بعض الفوائد الكبيرة الموجودة في الليمون، حيث تساعد المركبات النباتية التي يحتوي عليها قشر الليمون على إنقاص الوزن، كما أن الألياف القابلة للذوبان في لب الليمون تعزز الصحة الهضمية وتقلل مستويات السكر في الدم.

وكل هذه الفوائد تجعل غلي الليمون وتناوله أكثر فائدة وتساعد أيضًا في علاج تصلب الشرايين والبرد والالتهابات.

ويساعد الليمون المسلوق على ضبط الجهاز الهضمي وتحسين الاستجابة المناعية ومحاربة الجراثيم والفيروسات، وهذه الفوائد تفوق فوائد عصر الليمون من دون غلي.