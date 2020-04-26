انكسار آيتن عامر وانتصار ياسمين صبري.. فنانات خطفن الأنظار في أولى حلقات مسلسلات رمضان

لازالت مسلسلات رمضان 2020 في بدايتها وتكشف شيئًا فشيئًا عن أحداث جديدة تجذب بها متابعيها، لكن مع أولى الحلقات تمكنت فنانات من خطف الأنظار في تجسيدهن مشاهد شكلت مشاعر حقيقية تعيشيها المرأة على أرض الواقع، ما بين الانكسار والانتصار ورغبة المرأة في الانتقام ممن يعكر صفو أمورها.

ويرصد "هن" مشاهد مؤثرة قدمتها فنانات خطفن بها الأنظار في أولى حلقات المسلسلات:

انتصار ياسمين صبري

في الحلقة الأولى من مسلسل "فرصة تانية" بدأت الأحداث بحفل خطوبة "ملك" الفنانة ياسمين صبري و"زياد" الفنان أحمد مجدي، بعدما نشبت بينهما قصة حب كبيرة، لكن بعد مرور شهر اكتشفت "ملك" خيانة خطيبها لها، حينما رأته في أحد المولات مع فتاة أخرى "ريهام" وهي الفنانة آيتن عامر.

خلع "الدبلة" من يدها وإعطائها لخطيبها لتقرر "ملك" فسخ خطبتها، هكذا جاء ردة فعلتها في المسلسل، وبعدما حاول "زياد" مصالحتها وملاحقتها في كل مكان ذهبت إليه لكنها كانت تصر على العودة إليه مرة أخرى رغم حبها الكبير، لتجسد بذلك مشاعر كثير من الفتيات حينما يتعرضن لذات الموقف في خيانة خطيبهن.

انكسار آيتن عامر

وبعد التعاطف الذي جذبته الفنانة ياسمين صبري في مشهد اكتشاف خيانة "زياد"، جذبت بالأمس الفنانة آيتن عامر الأنظار إليها في مشهد مؤثر، حينما هرب "زياد" من حفل زفافهما.

في بداية المشهد الذي جمع "زياد" و"ريهام" حاولت أن تتماسك أمامه وتظهر قوية، لكن حينما طلقها انهارت أمامه وبدت مشاعرها ضعيفة متألمة تتوسل "زياد" بأن يعود إليها ويذهب معها للمأذون ويردها إليه.

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أتقنت آيتن عامر المشهد الذي انتشر عبر منصات "السوشيال ميديا" معجبين بأدائها وقدرتها على تجسيد مشاعر ضعيفة هشة.

طلاق ريهام حجاج

ورغم أن حكاية مسلسل "لما كنا صغيرين" في بدايتها لكن الفنانة ريهام حجاج، تمكنت أيضًا من خطف الأنظار إليها في مشهد طلاقها، من زوجها الذي يجسد دوره الفنان محمود حجازي.

الحكاية بدأت حينما رأت ريهام حجاج زوجها "يحيى" محمود حجازي يتعاطى المخدرات، لتطالبه بالطلاق رغم مشاعر الحب، لكنها لم تتمكن من العيش معه بسبب المخدرات، فهي لم تذهب بعيدًا عن نساء كان اتخذن القرار ذاته بسبب إدمان أزواجهن للمخدرات.

جبروت روجينا

شخصية جديدة تظهر القوة و"المعلمة" تجسدها الفنانة روجينا في مسلسل "البرنس"، وهو من بطولة الفنان محمد رمضان.

وفي مشهد أظهر جبروت وانتقام "المعلمة فدوة" تاجرة المخدرات التي تجسد شخصيتها "روجينا" حينما قررت الانتقام من أحد صبيانها الذي استولى على كيس مخدرات، فأمرت صبيانها بالاعتداء على زوجته الحامل لإجهاضها.