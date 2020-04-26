هؤلاء ممنوعون من تناول البطاطس المقلية: هتجوعك أكتر

البطاطس من المحاصيل الأساسية في النظام الغذائي، لكن توجد بعض الفئات من الناس يجب أن يقللوا من تناولها والأفضل الامتناع عنها خاصة إذ كانت مقلية.

ونقلت "سبوتنيك"، عن عالمة التغذية الروسية، ريما مويسينكو، توضيحها أن البطاطس تشكل خطرا حقيقيا على بعض الأشخاص، وهم أصحاب النمط الهادئ، أي الذين لا يمارسون الرياضة ويتحركون قليلًا.

وتابعت "مويسينكو" أن هؤلاء إذ أرادوا تناول البطاطس لابد أن تكون دون تقشير جلدتها: "البطاطس المقلية تعد الخطر الأكبر على هؤلاء الأشخاص الذين لا يتحركون ولديهم مشاكل بشرايين الدم والضغط".

وأشارت "مويسينكو" إلى أن البطاطس تحتوي على مادة كربوهيدرات التي تساهم بارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم بسرعة الذي بدوره ينعكس على زيادة الأنسولين: "البطاطس تساهم في الجوع والحاجة إلى المزيد من الغذاء".