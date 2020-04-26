شاهد.. كيف تغيرت ملامح طفل "عندليب الدقي" في فلانتينو؟

في العام 2007 عرض فيلم "عندليب الدقي" للفنان محمد هنيدي وشاركه مجموعة من الفنانين، وما لافت النظر وقتها، هو ظهور الطفل الصغير الذي جسد شخصية "يزيد" وغنى له "هنيدي" الأغنية الشهيرة "مين حبيب بابا" التي ارتبطت في أذهان أطفال كثر. الطفل "يزيد" اسمه الحقيقي علاء عمرو، لم يشارك في أعمال فنية كثيرة سوى "عندليب الدقي" ومشاركته في فيلم "عريس من جهة أمنية" ثم اختفى وقضى طفولته بعيد عن الأعمال الفنية، لكنه عاد من جديد شابًا في مسلسل "فلانتينو" للفنان عادل إمام، الذي يذاع في رمضان الحالي. Advertisements يقدم علاء دور الطالب "معتز" في مدرسة "فلانتينو" التي يمتلكها الزعيم عادل إمام، وتقوم الفنانة وفاء صادق بدور والدته وتعمل في نفس المدرسة. "فلانتينو" من بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

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