طريقة عمل الكونسيلر.. واستخدامه في الحيل الجمالية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أبريل 2020 01:50 مساءً - واحد من أهم منتجات المكياج وأكثرها فاعلية هو الكونسيلر أو خافي عيوب الوجه الذي يمكن اعتباره العمود الفقري لأي عملية تبرّج، إذ لا يستوي المظهر العام للوجه إلا عند استخدام الكونسيلر، للتغلب على سواد العينين والإنتفاخات وإخفاء الشوائب وتوحيد لون البشرة.



إليكِ في ما يلي طريقة عمل الكونسيلر في المنزل وبخطوات بسيطة، بالإضافة إلى مراحل تطبيقه، والأهم سنلفت عنايتك في هذه السطور إلى الاستخدامات المتنوعة والحيل الجمالية المتعددة التي يمكن تطبيقها عبر الكونسيلر.

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طريقة عمل الكونسيلر

عمل الكونسيلر



المكونات:

كمية قليلة بمقدار ملعقة صغيرة من كريم ترطيب البشرة.

الكمية نفسها من أحمر الخدود المناسب للون البشرة.

الكمية نفسها من البودرة.



الطريقة:

ضعي المكوّنات مع بعضها في وعاء، وقلبيها، ثمّ طبيقها على البشرة لإخفاء هالات العينين وغيرها من العيوب.

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طريقة استخدام الكونسيلر

استخدام الكونسيلر



احرصي على وضع خافي العيوب بعد وضع كريم الأساس، إذ إنّ البدء بالكونسيلر قبل الفوندايشن سيؤدي إلى تكتل المستحضرات على بشرتكِ ما يفسد المكياج بالمجمل، كما أنه سيخسر خافي العيوب تأثيره وسرعان ما سيزول بمجرد وضع كريم الأساس عليه وتوزيعه.

ضعيه على هيئة مثلث مقلوب أسفل العين للتخلص من الهالات السوداء أسفل العينين وإبراز إشراقتهما، ومن الأفضل وضعه في شكل طبقات رفيعة على المناطق المراد إخفاء العيوب فيها، وامزجيها جيدا في الاسفنجة الخاصة أو بواسطة أصابعك مع كريم الأساس للحصول على التغطية المطلوبة.



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استخدامات متنوعة للكونسيلر

استخدامات الكونسيلر

تثبيت ظلال العيون: استخدمي الكونسيلر على الجفن العلوي المتحرك قبل وضع الظلال، هذه الخطوة تنقذ مكياجكِ إذ تمنع الظلال من التراكم والتكتل بين تجاعيد الجفن.

تكثيف الرموش: قومي بتغطية الرموش بقليل من الكونسيلر باستخدام فرشاة مناسبة قبل وضع الماسكرا، هذه الخطوة تمكنكِ من استخدام الكونسيلر كبديل للبودرة في زيادة كثافة الرموش.

إبراز أحمر الشفاه: يساعد الكونسيلر على إبراز لون أحمر الشفاه وإضاءته وذلك عن طريق تحديد الخط المحيط بالشفاه بواسطة فرشاة رفيعة أو قطن الأذن مغموس في الكونسيلر.

زيادة حجم شفتيك: ضعي كمية من الكونسيلر الأفتح درجتين عن بشرتك في منطقة منتصف الشفاه ووزعيه بيديك نحو الأطراف وضعي طبقة من ملمع الشفاه لإعطاء شفتيك مظهرا ممتلئا في دقيقة واحدة.

تحديد الحاجب: ضعي الكونسيلر بدرجة أفتح قليلا من لون بشرتك على عظمة الحاجب وبمحاذاته من الأعلى لإبراز الزاوية المائلة الموجودة في نهايته.

إبراز عظمتي الرقبة: إذا كنت ترغبين في إبراز عظمتي رقبتك ضعي كونسيلر بدرجة فاتحة فبروز عظمتي الرقبة إحدى أبرز علامات الجمال لدى المرأة.

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