العناية بالأظافر واليدين في وقت الحجر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أبريل 2020 01:50 مساءً - مع وضع البعض المانكير الجل، والذي يحتاج الرعاية الدائمة، إلا أن خبراء الأظافر في الوضع الحالي يوصون بإزالة المانكير؛ حتى يتمكن النساء من غسل أيديهنّ بشكل فعال. بعد أسبوع أو أسبوعين، يرتفع اللون، الذي هو في الأساس عبارة عن قشرة متصلة بشكل رخو بالظفر، وغالبًا ما تكون هناك أوساخ تحته، وإذا تم ترك الأظافر لفترة طويلة بما فيه الكفاية؛ فقد تكون عرضة للعدوى. يجب توجيه النساء لإزالة المانيكير الجل والأكريليك في المنزل.

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إن الأسلوب المعتاد لإزالة اللون، مثل الجل، هو برده بمبرد الأظافر، وللأكريليك يمكن إزالته باستخدام قطعة قطن مغمورة بالأسيتون، بغض النظر عما إذا كان المانيكير أكريليك أو جل، فإن الطبقة العلوية لا تزول بالنقع، وسوف تضطرين إلى برد الطبقة العليا.

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يوجه باستخدام مبرد أظافر خشن، لمانيكير الجل، يبرد السطح حتى يصبح غير لامع، ثم يطبق الأسيتون على قطنة ويوضع على الظفر. يتم لفه في ورق القصدير وتركه لمدة 15 دقيقة. يجب تقصير الأظافر للحفاظ عليها، وبردها من الجانب إلى المنتصف لتجنب التلف، وأظافر القدم بشكل مستقيم.



يمكن أن يحدث التهاب الجلد بسبب غسل اليدين المستمر، واستخدام كريم مثل E45 جيد؛ للبدء في الحفاظ على ترطيب اليدين.

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