ماسك للوجه يضيء البشرة ويزيل التجاعيد من هالي بيري... استفيدي منه خلال الحجر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أبريل 2020 01:50 مساءً - يبدو أن النجمة هالي بيري Halle Berry تستثمر الكثير من وقتها في الحجر المنزلي لتحضير أفضل ماسكات الوجه التي باتت تعد أساسية في روتين العناية بالبشرة الخاص بها. ومؤخراً، شاركت متابعيها عبر إنستقرام تحضير ماسك للوجه بمكونات طبيعية متوافرة في مطبخها، يعمل على تقليل الخطوط الدقيقة وشد البشرة وإضاءتها ومنحها التوهج الطبيعي، سنعرفك إليه في هذا المقال لتستفيدي من فوائده.



مكونات ماسك الوجه من هالي بيري

هالي بيري



يتطلب ماسك الوجه الذي تعده هالي بيري في الحجر المنزلي ملعقتين كبيرتين من الشاي الأخضر المخمر والقليل من مسحوق الكركم ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض، إضافة الى ربع كوب من الزبادي. في البداية، امزجي كافة المكونات مع بعضها البعض الى أن تحصلي على مزيج متجانس ومتماسك. اقسمي المزيج الى قسمين، وطبقي القسم الأول على بشرة وجهك واتركيه لمدة ثلاث دقائق. من ثم، طبقي القسم الثاني على وجهك وانتظري لمدة عشر دقائق. بعدها، شطفي وجهك جيداً بالماء البارد، ورطبيه بكريم الترطيب الملائم.

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فوائد الشاي الأخضر للبشرة

الشاي الأخضر للبشرة



الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة والكثير من الخصائص، التي تكافح علامات التقدم في السن مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، وتجدد خلايا الجلد، وتزيل البثور وحب الشباب، إضافة الى أنه يعد مقشراً طبيعياً للبشرة، حيث يعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة ويمنح البشرة نضارة وتوهجاً طبيعيين. كما يخفف من الهالات السوداء والانتفاخات تحت العين.

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فوائد الكركم للبشرة

الكركم للبشرة



يحتوي الكركم على الكركمين الذي يقلل من إنتاج الميلامين، وهي مادة صبغية بروتينة تسبب اسوداد البشرة عند زيادة إفرازها، إضافة الى ظهور البقع الداكنة والتصبغات. كما يتميز الكركم بخصائصه المضادة للبكتيريا، التي تقلل من ظهور حب الشباب والندبات الناتجة منه، فضلاً عن أنه يوحد لون البشرة ويعمل على تفتيحها. كذلك، يتميز الكركم بخصائصه المضادة للأكسدة التي تحمي البشرة من الخلايا الحرة. هذا ويحتوي الكركم على الفيتامين سي الذي يساعد في تبييض البشرة، وفي بناء الكولاجين والحفاظ على مرونة الجلد، وعلى الفيتامين B6، الذي يحفّز إنتاج خلايا جديدة وصحية، مما يحافظ على بشرة مشدودة خالية التجاعيد. وهو كالنيله، آمن على البشرة ويلائم جميع أنواع البشرة.

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