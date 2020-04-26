وصفات طبيعية لتبييض البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أبريل 2020 01:50 مساءً - تبييض البشرة غاية تسعى النساء إلى تحقيقها خاصة في هذا الوقت من العام، مع بداية موسم جديد حيث تميل الإطلالات إلى الألون الداكنة وتزداد معها الرغبة بالحصول على بشرة فاتحة وبيضاء.

نقدم لكِ في ما يلي خلطات طبيعية ونصائح تساعدك على تبييض البشرة، إذ تعمد إلى تنظيفها بعمق وتنقي كامل المسام من الأوساخ العالقة كما تزيل الخلايا الميتة وتكشف عن طبقات جلد جديدة أكثر نضارة ونعومة ونقاءً.

تابعي المزيد : ماسكات الكولاجين للمرأة الأربعينية



الألوفيرا

الألوفيرا لتبييض البشرة

تساعد الألوفيرا على ترطيب البشرة، وتفتيح لونها بشكلٍ فعال، كما تعمل على التخلص من التصبّغات الجلدية بفعل مضادات للأكسدة التي تحتوي عليها. استخلصي جل الألوفيرا من ورقة الصبار، وادهني الوجه بالجل، واتركيه لمدة 15 دقيقة، بعدها اغسلي الوجه بالماء الدافئ وجفّفيه جيداً، كرّري ذلك يومياً كلّ مساء.

ماسكات مجربة لترطيب البشرة الجافة في 30 دقيقة

الكركم

خلطة الكركم

من المكونات الطبيعية الرائعة المعروفة بالقدرة على تبييض الجلد وتفتيح الاسمرار والبقع لذا كثيرا ما تدخل في الوصفات العلاجية الطبيعية للعناية بالبشرة ، يتم تحضير الوصفة بإضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم على نصف كوب من الزبادي ثم استعماله لدهان الوجه والرقبة مع التدليك برفق ثم يترك الخليط ربع ساعة على الوجه ليغسل بعدها بالماء الفاتر ويجفف .

فيتامين سي... سر البشرة المتجددة والمشرقة

Advertisements

صفار البيض

صفار البيض



يعد زيت الزيتون من أفضل الزيوت وأكثرها استعمالا في العلاجات التجميلية والعناية بالبشرة ، حيث يعمل على تغذية الجلد وتنعيمه بالإضافة لفوائد صفار البيض الغني بفيتامين أ المفيد في علاج مشاكل البشرة ، لذا يمكن تحضير وصفة من صفار بيضتان مع قليل من زيت الزيتون ، ونقاط من عصير الليمون ثم دهان الوجه والرقبة وتدليك الجلد بحركات دائرية ثم تركه لمدة عشر دقائق ، يغسل بعدها بالماء الدافئ ويجفف .

هل يعالج البول حب الشباب؟ مدوّنة تروي قصتها



نصائح لتبييض البشرة

تبييض البشرة

اتبعي النصائح التالية يومياً بانتظام، وراقبي بشرتك تستعيد بريقها ولونها الطبيعي مرة أخرى:



-اشربي كميات كبيرة من الماء، خاصة أثناء تواجدك خارج المنزل. أجهزة الجسم تحتاج الى الماء لتأدية وظائفها، والجلد من اول أعضاء الجسم التي تتأثر بنقص الماء في الجسم.

-اغسلي وجهك فور العودة من خارج المنزل، لإزالة الأتربة والعرق قبل ان تتوغل في بشرتك وتتسبب في تغير لونها.

-استخدمي مقشر للبشرة مرة أسبوعياً على الأقل، للتخلص من خلايا الجلد الميتة التي تتسبب في إعطاء بشرتك لون أغمق من الطبيعي.

-احرصي على ترطيب بشرتك يومياً قبل النوم، المرطب يساعد بشرتك على استعادة ترطيبها الطبيعي. كما يساعد على تجدد خلايا البشرة مما يعدها لمواجهة أشعة الشمس في اليوم التالي بأقل تضرر ممكن.

-الحليب يعتبر أفضل مبيض طبيعي للبشرة. تناولي كوب من الحليب البارد قبل النوم، هذا سوف يساعد بشرتك على استعادة وتألقها.

تابعي أيضاَ: تفتيح البشرة بوصفات طبيعية سهلة وفعالة