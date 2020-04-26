عطور أساسها المسك والزهور والحمضيات ستأسرك من الاستخدام الأول

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أبريل 2020 01:50 مساءً - المسك، الزهور والحمضيات... نغمات تدخل في الكثير من العطور النسائية العالمية، فرائحتها المنعشة والشهية تلفت الأنظار وتأسر القلوب. لذلك، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة مميزة من العطور التي تعتمد على روائح المسك والزهور والحمضيات، والتي تشكل خياراً رائعاً لكل الأوقات.



Aerin x Loveshackfancy Wild Geranium Hair Mist

Aerin x Loveshackfancy Wild Geranium Hair Mist



إنه عطر زهري منعش مكون من نغمات المسك والفلفل الوردي والفاوانيا، وهي روائح ستجعلك تشعرين وكأننا تتنزهين في حقول بروفانس. يلائم هذا العطر معظم الأوقات ويمنحك رائحة مميزة تدوم طويلاً.

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Maison Francis Kurkdjian Paris L’eau À la Rose

Maison Francis Kurkdjian Paris L’eau À la Rose



يشكل هذا العطر برائحته باقة من بتلات الورود باهظة الثمن، مقرونة برائحة المسك الشهية، وخشب الأرز، التي تجعله تجربة حسية زهرية فائقة الجمال، لا سيما أن مزيج الورود والمسك يشكل إحدى أجمل الروائح في تركيبة العطور النسائية العالمية.



Monique Lhuillier Eau de Parfum

Monique Lhuillier Eau de Parfum



تمتزج مكونات البرغموت والفريزيا والورد والزنبق الوادي، لتشكل عطر Monique Lhuillier Eau de Parfum، الأنيق والمميز. وهو عطر يتميز أيضاً بزجاجته الزهرية التي تشكل إضافة قيمة الى غرفتك أو حقيبتك.

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Acqua di Parma Note Di Colonia

Acqua di Parma Note Di Colonia



يتكون هذا العطر من روائح بذور الأمبريت ورحيق الكمثري والمسك التي تشكل في ما بينها لمسة طازجة تجعلك متحمسة لبدء يوم عمل أو نزهة مع الأصدقاء أو أي عمل ستقومين به. فرائحته المنعشة ستملأ أي مكان تدخلين إليه.



Clean Reserve Radiant Nectar

Clean Reserve Radiant Nectar



رائحة هذا العطر تبدو كما لو أنك قد ذهبت للحصول على بعض الهواء النقي في حديقة مليئة بأشجار الليمون التي تحسن المزاج وتشعرك بالنشاط والحيوية، الى جانب لمسة من الفلفل الوردي والبرغموت، وهو يشكل خياراً رائعاً لكل الأوقات.

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Tom Ford Rose Prick

Tom Ford Rose Prick



إنه عطر زهري فاخر من توم فورد Tom Ford، يتركز في تركيبته على باقة مغرية من الورود التركية والمجرية، التي تجعل إطلالة المرأة فؤثرة لدى الآخرين، وتضفي عليها لمسة في غاية الجمال والأنوثة. يشكل عطر Tom Ford Rose Prick تجربة مميزة، فرائحته ستأسرك من الاستخدام الأول.

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