ياسمين عبد العزيز: لازم أحب والأهم إني أتحب

"أنا لازم أحب وأتحب".. تلك الكلمات شاركتها الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بعدما جاءت على لسان شخصية "غالية" التي تجسدها الفنانة في مسلسلها الرمضاني "ونحب تاني ليه".
الجملة نفسها سبق أن قالتها الفنانة خلال حديثها عن حياتها الشخصية ومواصفات فتى أحلامها، خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم": "أنا لازم أحب ميفرقش معايا شكل وفلوس، أنا مش بتاعة الكلام ده خالص، ولما اتجوزت مكنش جوزي زي ما هو دلوقتي".
وأضافت: "مش لازم يكون عنيه خضراء ولا قمور، مليش في العيون الخضراء والشعر الأصفر، وبحب أحمد زكي جدًا".
ومازحت "ياسمين" الإعلامية منى الشاذلي، قائلةً: "خلفت بنتي بدري وخلصنا بدري بدري"، في إشارة إلى طلاقها من زوجها السابق.
يشار إلى أن "غالية" قالت تلك الجملة، عقب انفصالها عن زوجها في "نحب تاني ليه"، الذي أخبرها برغبة في طلاقها بدون أسباب واضحة.
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