أول ظهور لرجل الأعمال هاني سعد عقب أنباء ارتباطه بدرة

عقب أيام معدودة من أنباء ارتباطه بالفنانة التونسية درة، ورفض الثنائي التعليق، شارك رجل الأعمال هاني سعد متابعيه، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصورتين له، مرفقين برسائل "غامضة".

الصورة الأولى ظهر فيها "سعد" مرتديا بدلة "مودرن" سوداء اللون، دون رابطة عنق، خلال إحدى جلسات التصوير، معلقا: "العالم يتسع لك ويستوعبك خلال محاربتك، ولكن أعد التفكير في مواقفك".

أما الصورة الأخرى، فيظهر خلالها رجل الأعمال أثناء متابعة عمله في مجال التصميم المعماري.

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يشار إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاحظوا التعليقات الرومانسية بين درة وهاني سعد، عبر إنستجرام، فضلا عن نشرها جلسة تصوير خلال جلوسها داخل سيارته، ما أثار الجدل حول ارتباطهما، وسط تنبأ جمهورها باقتراب إعلان خطبتهما رسميا.