بعباءة رمضان.. نرمين الفقي تشارك متابعيها بصور عائلتها: وحشتني اللمة جدا

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، صور عائلتها في إحدى التجمعات الرمضانية الماضية.

وعلقت الفنانة على الصور قائلة: "وحشتني جدًا لمة عيلتي"، وظهرت في الصور وهي ترتدي عباءة رمضان برفقة عائلتها ومن ضمنهن الفنان كريم كوجاك، إذ تربطهما صلة قرابة.

وتفاعل الكثير من متابعي نرمين الفقي على الصور: "ربنا يرفع الغمة ونتجمع تاني وكل سنة وأنتي طيبة يا قمر" "منورة حبيبتي" "ستعود اللمة إن شاء الله".

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يذكر أن نرمين الفقي شاركت في حكاية "ما يطلبه المستمعون" ضمن حكايات الجزء الثالث ‏من ‏مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك" ‏الذي ‏عرض مؤخرًا‎.

وجاءت حكاية "ما يطلبه المستمعون" من بطولة نرمين الفقي ورانيا محمود ياسين وإيهاب فهمي ومحمد عادل.‎