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شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، صور عائلتها في إحدى التجمعات الرمضانية الماضية.
وعلقت الفنانة على الصور قائلة: "وحشتني جدًا لمة عيلتي"، وظهرت في الصور وهي ترتدي عباءة رمضان برفقة عائلتها ومن ضمنهن الفنان كريم كوجاك، إذ تربطهما صلة قرابة.
وتفاعل الكثير من متابعي نرمين الفقي على الصور: "ربنا يرفع الغمة ونتجمع تاني وكل سنة وأنتي طيبة يا قمر" "منورة حبيبتي" "ستعود اللمة إن شاء الله".
يذكر أن نرمين الفقي شاركت في حكاية "ما يطلبه المستمعون" ضمن حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذي عرض مؤخرًا.
وجاءت حكاية "ما يطلبه المستمعون" من بطولة نرمين الفقي ورانيا محمود ياسين وإيهاب فهمي ومحمد عادل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعباءة رمضان.. نرمين الفقي تشارك متابعيها بصور عائلتها: وحشتني اللمة جدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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