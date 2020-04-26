بلجيكية مصابة بكورونا تضع طفلة بصحة جيدة

رغم إصابتها بفيروس كورونا المستجد، إلا أنها وضعت طفلتها في صحة جيدة، فهذا ما حدث مع سيدة بلجيكية أنجبت مولودتها قبل أيام قليلة.

ووضعت "أماندين" طفلتها "مهاوت" في 23 أبريل بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ورغم أن أعراض (كوفيد 19) لم تظهر عليها لكن تبين إصابتها بالفيروس حينما أجرت الفحوصات اللازمة قبل الولادة.

وأوضحت "أماندين" ما حدث معها: "أخبروني بأنني سأخضع لفحص كوفيد-19، واعتقدت أنه سيكون سلبيا في اليوم التالي، اتصل بي طبيب أمراض النساء المتابع لحالتي ليخبرني بأنه إيجابي.. كدت أن أسقط من مقعدي"، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".

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ولازالت الرضيعة لم تخضع بعد للفحوصات لتبين إذ كانت مصابة أم لا، لكنها سيتم إجرائها لها.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه ينبغي تشجيع الأمهات، اللواتي ثبتت إصاباتهن بفيروس كورونا، على رعاية أطفالهن وإرضاعهم كالمعتاد بشرط الحفاظ على نظافتهن بشكل صارم.