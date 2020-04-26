إرهاق واكتئاب ومناعة ضعيفة.. 6 علامات تدل على نقص فيتامين D

المكوث لفترة طويلة داخل الحجر الصحي وعدم التعرض لأشعة الشمس يحرم الجسم من فيتامين "د"، الذي يلعب دور مهم في امتصاص الكالسيوم والحفاظ على صحة العظام.

لذلك، نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى هشاشة العظام والكسور، وهو ما يؤثر أيضًا على نشاط الجسم كله.

وبحسب ما ذكرته "سبوتنيك" التي عرضت 6 علامات تشير إلى نقص فيتامين د من الجسم.

مناعة منخفضة

واحدة من أهم وظائف فيتامين د هي الحفاظ على قوة المناعة وهو أمر مهم بشكل خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، وإذا كنت تمرض كثيرًا، فقد يكون انخفاض مستويات فيتامين "د" من العوامل المسببة لذلك.

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آلام العظام

يساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام، لذلك إذا كان لديك ألم في أسفل الظهر، على سبيل المثال، فقد يكون لديك مستويات منخفضة من هذا الفيتامين، قد تعاني أيضًا من آلام في العضلات بسبب نقص فيتامين د.

التعب والإرهاق

يعد نقص هذا الفيتامين واحد من أسباب الشعور بالتعب والإرهاق المستمرين، كما أنه يسبب الأرق.

شفاء بطيء

يزيد فيتامين د من إنتاج العناصر الرئيسية اللازمة لعملية نمو نسيج جديد عند التئام الجروح، فإن كانت الجروح تستغرق وقت طويل للشفاء فنقص فيتامين د هو أحد الأسباب.

الاكتئاب

التشاؤم المستمر والمزاج المكتئب هو أحد العلامات التحذيرية لعدم وجود مستويات كافية من فيتامين د في الجسم.

تساقط الشعر

يعد الإجهاد أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر، لكنه يكون أيضًا نتيجة لنقص المغذيات، وخاصة فيتامين د، يمكن أن يتسبب النقص الخفيف للفيتامين في تساقط شعرك، خاصة لدى النساء.