عمرو أديب يمازح الفتيات: "اشتروا كمامات عليها روج من بره علشان كورونا"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن رئيس جنوب أفريقيا، ألقى خطاب لشعبه، يحدثهم فيه على ضرورة ارتداء الكمامات في الشوارع، وأن الكمامات ستكون ضمن الأساسيات في الحياة الجديدة، وصنعت الدولة كمامات ليست بيضاء، بل مُزينة بالأشكال الأفريقية، مضيفًا: "بصراحة منظر لطيف، لأنها بالفعل ستكون جزء من الحياة في كل دول العالم".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة " إم بي سي مصر"، أن عددًا كبيرًا من مشاهديه، سخروا منه عندما طالب منذ ثلاثة أشهر بوقف السلام بالأيد والأحضان، وهذا الأمر أيضًا سيكون جزء من الحياة الجديدة، "أتحدى أي حد دلوقتي يقول فيه بوس وأحضان وسلام بالأيد زي الأيام اللي فاتت".

وشدد الإعلامي، على ضرورة التعايش مع الحياة الجديدة، وأن تكون الكمامة جزء أساسي في هذه الحياة، وارتدائها باستمرار، سواء كان هناك وباء أو لا، "جيبوا كمامات بالألوان اللي تعجبكم، اللي عاوز يلبسها أهلي ماشي، أو زمالك ماشي، أو شعار معين ماشي"، ممازحًا الفتيات: "جيبوا كمامات عليها روج من بره"، ولكنها أصبحت من مصوغات الحياة في المرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي، أن هناك توقعات بارتفاع عدد حالات الإصابة في مصر لـ300 حالة مع نهاية الأسبوع المقبل، ولكن هناك أيضًا سيناريو متفاءل، وهو بداية انحصار الفيروس، وتسجيل أقل عدد من الإصابات، سيكون بدءً من 20 مايو، "كل ذلك توقعات، وفيه ناس ربطت بين 20 مايو وقالت ده يوم ليلة القدر، الكلام ده طبعا مش هتكلم فيه، بس أهي كلها توقعات".