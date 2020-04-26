اسم والدته وأغانيه.. عمرو دياب الغائب الحاضر في مسلسلات دينا الشربيني

للمرة الثالثة على التوالي، تشارك الفنانة دينا الشربيني في السباق الرمضاني بمسلسل تؤدي بطولته، كانت أولها في العام 2018، حينما شاركت بمسلسل "مليكة"، وفي هذا العام تقدم مسلسل "لعبة النسيان"، فضلا عن مسلسل "زي الشمس" في العام الماضي.

وخلال أعمالها الفنية، كان لعمرو دياب ظهور خفي ربما كانت "تيمة الحظ"، التي تستند إليها دينا الشربيني في نجاح أعمالها، بداية من زيارة الهضبة لكواليس مسلسل "مليكة"، إلى تواجد رائحته في مسلسل "لعبة النسيان".

اسم والدته وموسيقى تصويرية

تجسد الفنانة دينا الشربيني شخصية امرأة تدعى "رقية"، تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما، عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

ومن اللافت للنظر، أنه اسم والدة الفنان عمرو دياب الراحلة، كما أن "الهضبة" هو من وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "الشربيني".

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و"لعبة النسيان" من سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، على قاسم، رجاء الجداوي.

أغانيه

وعلى أنغام "القاهرة ونيلها"، التي جمعت بين عمرو دياب والكينج محمد منير في دويتو غنائي قبل 4 أعوام، كانت بداية أحداث أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "زي الشمس"، للفنانة دينا الشربيني، في رمضان الماضي.

وجسدت "دينا" من خلاله، شخصية المحامية التي كانت تعيش في لندن، وأتت إلى مصر بعدما علمت بخبر اختفاء شقيقتها، لتكتشف بعد ذلك قتلها غرقًا، وتبدأ الأحداث في الوصول إلى القاتل.

ولم يكن ذلك الظهور الخفي الوحيد للهضبة في مسلسل "زي الشمس"، إذ حضرت أغنيته الشهيرة "يتعلموا" في مشهد آخر، جمع بين أحمد داوود وأبناء شقيقة "نور"، وهي شخصية دينا الشربيني في المسلسل.