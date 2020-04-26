بربري تطلق مجموعة أزياء "ReBurberry Edit" الصديقة للبيئة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبحت قضية الاستدامة من القضايا التي اجتاحت مختلف الصناعات على نطاق واسع بما فيها صناعة الأزياء في السنوات الأخيرة، حيث قررت العديد من العلامات التجارية في العام الماضي التخلي عن استخدام فرو الحيوانات في تصاميمها واستبدالها بالفرو الصناعي و استخدام الأقمشة المعاد تدويرها و الصديقة للبيئة.

وبمناسبة يوم الأرض، أعلنت العلامة البريطانية الشهيرة بربري عن إطلاق مجموعة من الأزياء المستدامة مكونة من 26 قطعة، مقتبسة من مجموعة العلامة التجارية لربيع/صيف 2020، واستخدمت في صناعتها منسوجات معاد تدويرها مثل قصاصات القماش والنايلون المعاد تدويره من شباك الصيد.

وتحمل كل قطعة في المجموعة المسماة "ReBurberry Edit"، ملصقًا خاصًا يوضح بالتفصيل كيف تلبي الملابس المعايير المتعلقة بالاستدامة بما في ذلك محتوى الألياف المعاد تدويرها، وصحة العمال ومعايير الأجور واستخدام الطاقة المتجددة في الإنتاج، وتشمل المجموعة إكسسوارات متنوعة مثل النظارات والحقائب وكذلك الملابس الجاهزة للارتداء بما في ذلك القطع الخارجية والقطع المنفصلة.

لذا، إذا كنتِ تبحثين عن معطف الترانش الأيقوني المستدام والقابل للارتداء من بربري، فستجدينه ضمن مجموعة ReBurberry Edit"" والتي تشمل معاطف الترانش، والباركا، والكابات ومجموعة من النظارات المصنوعة من ECONYL® - نايلون معاد تدويره مصنوع من شبكات الصيد المجددة، وقصاصات النسيج والبلاستيك الصناعي.

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وبحلول عام 2022، تهدف بربري إلى إنتاج جميع ملابسها باستخدام تقنيات صديقة للبيئة، حيث صرحت في بيان: "نحن نؤمن بشدة أن دفع التغيير الإيجابي عبر جميع منتجاتنا في كل مرحلة أمر حاسم لبناء مستقبل أكثر استدامة لقطاعنا بأكمله."

اكتشفي أبرز القطع من خط أزياء "ReBurberry Edit" الصديقة للبيئة و شاركينا رأيك.