الامارات | 8 مرات صدم فيها ترامب العلماء.. ماهي؟

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مرات صدم فيها ترامب العلماء.. ماهي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعرف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإثارته الجدل، إلا أن تصريحاته الأخيرة بشأن حقن مرضى كورونا بمواد معقمة، أعادت إلى الأذهان مواقفه التي اصطدم فيها مع العلماء وعرضته لانتقادات كبيرة.

وفيما يلي، نستعرض أبرز 8 تصريحات أو أفعال صدم فيها ترامب العلماء:

– في عام 2017، حدث كسوف شمسي نادر دفع علماء الفضاء وأطباء العيون للتحذير مرارا من النظر مباشرة إلى الشمس دون حماية، إلا أن الصور أظهرت الرئيس الأميركي وهو يحدق في الشمس بعينه المجردة، قبل أن يضع النظارة الواقية.

– تعد قضية التغير المناخي أحد أكثر الموضوعات التي عرضت ترامب لانتقادات، فبالرغم من تحذيرات العلماء حول العالم من أن التغير المناخي قضية ملحة لا تحتمل التأجيل، اعتاد ترامب أن يصف تلك القضية بـ”الخدعة”، حتى وقت قريب.

– الرئيس الأميركي يعتقد أيضا أن ضوضاء توربينات الرياح التي يشير إليها باسم “طواحين الهواء”، تسبب الإصابة بالسرطان، وهو حديث غير دقيق، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

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– وفي تصريحات صادمة أخرى، قال ترامب إن ممارسة التمارين الرياضية “يستنزف طاقة الجسم”، بينما يقول الأطباء للناس إن ممارسة التمارين “عامل مهم للغاية” للحفاظ على صحة جيدة.

– عندما أراد ترامب الدفاع عن تحذيره من أن ولاية ألاباما يهددها الإعصار دوريان، العام الماضي، استعرض خريطة مناخ كان قد تم تغييرها بخريطة عليها علامة لتوسيع مناطق الخطر.لكن خبراء هيئة الأرصاد الجوية في الولاية، تعرضوا للتوبيخ من رئيس وكالتهم عندما نشروا تغريدات لطمأنة السكان القلقين، وأوضحوا أن الولاية ليست في مسار الإعصار، بحسب أسوشييتد برس.

– الخميس الماضي، أثار ترامب فكرة حقن المطهرات لمحاربة فيروس كورونا، وهو ما حذر المسؤولون الطبيون من خطورته.

الرئيس قال فيما بعد إنه كان يتهكم، رغم أن نص تصريحاته توحي بعكس ذلك.

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