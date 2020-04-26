لايف ستايل

الموديل الشهيرة جي جي تحتفل بعيد ميلادها الـ 25 داخل الحجر المنزلي

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واشنطن - لايف ستايل

احتفلت النجمة والسوبر موديل الشهيرة جي جي حديد بعيد ميلادها الـ 25 و ذلك بالحجر المنزلي خوفا من انتشار فيروس " COVID19 " الذي يهدد العالم.وقد تلقت جي جي حديد هدية من صديقتها المقربة النجمة العالمية تايلور سويفت و صديقها جون الوين الذين ارسلوا لحديد باقة من الزهور ، و شارك جي جي عشاقها بنشرها صوروهي تقوم بتنسيق الزهور و ذلك عبر الـ STORIES الخاصة بصفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام "، ووجهت جى جى رسالة لتايلور وجو تؤكد أنها تحبهما كثيرا .

من جهه أخري ارسل بعض النجوم الآخرين الزهور إلى جي جي  ومن أبرزهم شقيقها عارض الأزياء الشهير أنور حديد وصديقته المغنية الشهيرة دوا ليبا ، وكذلك صديقتها السوبر موديل كيندال جينر و نجمة " keeping up with the kardashians  ".يذكر أن جي جي جديد تعيش حاليا فترة الحجر المنزلي خوفا من انتشار فيروس كورونا مع والدتها يولاندا وأختها السوبر موديل الشهيرة بيلا حديد كما تتواجد معهم صديقتها ليا مكارثي التي ظهرت معها و هي تحتفل بعيد ميلادها الـ 25 .

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