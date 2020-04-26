"اتمنعت المرة دي".. حكايات فتيات مع الزواج في صلاة التراويح

لم تنير شهر رمضان هذا العام، فالشوارع صامتة، لا ترفع فيها صلاة التراويح، التي تُزين شهر رمضان المبارك.

حالة من الضيق يشعر بها المسلمون حول العالم، بسبب ما فرضه وباء كورونا، بمنع إقامة صلاة التراويح، تجنبا للاختلاط.

وعلى الجانب الآخر، بات بعض الرواد، يسخرون من فكرة الزواج عن طريق التعارف الذي يحدث بساحات النساء، في ركن الصلاة.

فدوما ما يشير البعض، إلا أن تلك الساحات تكون وسيلة لترشيح العرائس والعرسان، وأنها وسيلة لإتمام الزيجات.

ويرصد "هن"، حكايات فتيات مع الزواج في صلاة التراويح:

من الصلاة لعيادة الأسنان.. زيجة اكتملت بمحمد ومريم

تتذكر "سماح. أ" 32 عاما، زيجتها التي مر عليها 6 سنوات، والتي بدأت بصلاة التراويح داخل أحد مساجد "فيصل"، لتتعرف هناك على إحدى السيدات.

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قائلة: "ست كبيرة وكويسة بدأت تقرب مني، ونتكلم، وفي يوم غبت عن الصلاة، ولما سألت عليا بلغتها إن ضرسي واجعني فصممت توديني عيادة ابنها دكتور السنان، وهناك اتعرفنا".

وتابعت: "مرة ورا مرة، اتعرفنا واتكلمنا واتقدم واتجوزنا ومعايا محد 4 سنين ومريم سنتين".

من الصلاة للخطوبة

من جانبها، سردت "رضا. ع" 22 عاما، قصتها العام الماضي، مع الصدفة التي قادتها للخطوبة، قائلة: "كنت بصلي التراويح، واعترفت على بنت قدي هناك، وبدأنا نروح سوا، لحد ما قالت لي أن ليها أخ محام، بيدور على عروسة".

وتابعت الفتاة: "وافقت وفعلا ورتهولي من بعيد، وهو كمان شافني، والموضوع مشي صالونات عادي، بس متفقين على كل حاجة".

زيجة أخرى انتهت قبل أن تبدأ، تعرضت لها "ندا. م" 25 عاما، خلال ذهابها إلى المسجد لأداء صلاة التراويح، قائلة: "رمضان اللي فات، كنت مواظبة على الصلاة في المسجد، وهناك اتعرفت عليا ست كبيرة، وبدأت تسألني عن شغلي وشغل والدي، وفي يوم قالت لي تعالي سنديني برة المسجد عشان تعبانة شوية".

وتابعت: "فعلا سندتها وبرة لاقيت ابنها واقف، فمشيت عادي، تاني يوم قالت لي أنا عايزه أخطبك لابني، لسة راجع من السعودية، وهيفضي معانا شهر رمضان وهيرجع".

مستطردة: "اتصدمت وبلمت، قولت لها لا والله يا طنط، مش هينفع واعتذر بشكل لطيف، ومن وقتها كانت كل ما تشوفني متسلمش عليا".