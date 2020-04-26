في يوم مولدها.. إحسان القلعاوي لقبت بـ"أم الطيبين" ودفنت بمقابر أمريكا

تحل اليوم الذكرى السنوية، لميلاد الفنانة إحسان القلعاوي، التي ولدت في 26 إبريل عام 1932، لقبت بـ"أم الطيبين"، ولديها ثلاث بنات، هن إيناس، مايسة، ومنال.

رسخت في بناتها أن العلم هو سلاحهن، لذلك مايسة وصلت لأن تكون نائب رئيس جامعة أوشن كونتي في نيوجيرسي الأمريكية، وإيناس أستاذة إعلام بجامعة القاهرة، ومنال معها ماجيستير تربية فى أمريكا، وتحديدًا ولاية أوهايو.

كانت بدايتها من خلال ميكروفون الإذاعة، حيث عرفت بشخصية "خالتى بمبة"، من خلال برنامج "ربات البيوت".

وقدمت في بدايتها العديد من المسلسلات الإذاعية، ثم قدمت العديد من المسرحيات، كما عملت في المسرح الكوميدي والقطاع الخاص، ومن أشهر مسرحياتها مسرحية هانم، ومن أشهر مسلسلاتها الإذاعية، دور زنوبة في مسلسل عودة الروح من إخراج حسين كمال.

ومن مسلسلاتها التلفزيونية (ثوب الزفاف الأسود)، في أوائل السبعينيات مع محسن سرحان، حيث أبدعت في القيام بدور المجنونة، قضية نسب، وكانت آخر مسلسل شاركت به، هيما مع عبلة كامل وأحمد رزق.

أما عن أفلامها السينمائية، قدمت العديد من الأدوار ومنها على سبايسي، رحلة مشبوهة، شوادر، انتحار مدرس ثانوي، الوحوش الصغيرة، لست قاتلا، وغيرها العديد من الأفلام، وآخرها ليلة سقوط بغداد.

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كما جسدت العديد من الأدوار المهمة في الإذاعة، وإن كان أشهرها شخصية عزيزة في المسلسل الإذاعي الشهير، عائلة مرزوق أفندي، ومسلسل ترويض الشرسة، قصة الكاتب نبيل خالد، سيناريو وحوار بسيوني عثمان، إخراج محسن فكرى.

تنتمي إحسان القلعاوي لأسرة فنية، فهي ابنة الفنان عبدالحليم القلعاوي، وشقيقها الفنان محمود القلعاوي.

حصلت على ليسانس الآداب في اللغة الفرنسية، وتخرجت من معهد الفنون المسرحية، كانت إحسان القلعاوي أرملة كاتب السيناريو محمد أبو يوسف.

توفيت في 31 ديسمبر 2008 بالولايات المتحدة، عن عمر يناهز 76 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث كانت تقيم مع ابنتها هناك، إضافة إلى علاجها في أحد مراكز نيوجيرسي.

دفنت بمقابر المسلمين بالولايات المتحدة.