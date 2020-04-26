طبق البقلاوة في رمضان

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تعتبر البقلاوة من أطباق الحلوى التي لا غنى عنها في شهر رمضان، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها للشيف أميرة شنب.
مقادير بقلاوة
جلاش
شربات
زبدة
قرفة
سكر
فول سوداني مقشر
طريقة تحضير بقلاوة
تذاب الزبدة في الطاسة على النار
يدهن البايركس بالزبدة ثم يوضع الجلاش ويدهن بالزبدة ثم يدهن بين طبقات الجلاش بالزبدة ثم يوضع الحشوة سكر وسوداني ورشة من القرفة
ترص باقي الطبقات وتدهن أيضا بالزبدة ثم يقطع ثم يدخل البايركس الفرن حتى تمام النضج ونحصل على اللون الذهبي
ثم يضاف الشربات البارد وتقدم البقلاوة
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