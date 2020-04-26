طبق البقلاوة في رمضان

تعتبر البقلاوة من أطباق الحلوى التي لا غنى عنها في شهر رمضان، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها للشيف أميرة شنب. مقادير بقلاوة جلاش شربات زبدة قرفة Advertisements سكر فول سوداني مقشر طريقة تحضير بقلاوة تذاب الزبدة في الطاسة على النار يدهن البايركس بالزبدة ثم يوضع الجلاش ويدهن بالزبدة ثم يدهن بين طبقات الجلاش بالزبدة ثم يوضع الحشوة سكر وسوداني ورشة من القرفة ترص باقي الطبقات وتدهن أيضا بالزبدة ثم يقطع ثم يدخل البايركس الفرن حتى تمام النضج ونحصل على اللون الذهبي ثم يضاف الشربات البارد وتقدم البقلاوة

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