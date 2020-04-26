متشتريهاش من بره.. طريقة عمل كنافة بالشوكولاتة الكريمي

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل الكنافة بالشوكولاتة الكريمي، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، فالكنافة من الحلويات الرمضانية التي لا غنى عنها بأشكالها المختلفة خلال شهر رمضان. مقادير عمل كنافة بالشوكولاتة الكريمي كنافة سمنة سكر بودرة شوكولاتة كريمي شربات فول سوداني نشا شربات Advertisements طريقة عمل كنافة بالشوكولاتة الكريمي في الكبة تفرم الكنافة المفرزة. توضع الشوكولاتة على النار. ثم يضاف النشا المذاب وتقلب جيدا. يوضع في الصينية السمنة ثم توضع طبقة من الكنافة. ثم ترفع على النار ثم توضع عليها طبقة من كريمة الشوكولاتة. ثم طبقة أخرى من الكنافة ثم طبقة من السمنة على الوجه وتدخل الفرن حتى يحمر الوجه. تسقى بالشربات وتقدم.

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