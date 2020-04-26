اصنعيها بنفسك.. طريقة عمل عجينة السمبوسك

السمبوسك من الأطعمة الجانبية الأساسية على سفرة رمضان، ويمكنك صنعها في البيت بطريقة سهلة، بدلا من الشراء في أماكن مزدحمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لـ "كوفيد 19". المقادير 2 كوب دقيق. 2 ملعقة كبيرة ونصف زيت نباتي ملعقة صغيرة ونصف أرز مطحون. 1/2 ملعقة صغيرة ملح. 1/4 كوب ماء. Advertisements طريقة التحضير خلط جميع المقادير ويضاف الماء بالتدريج. يعجن الخليط جيدا حتى تتشكل عجينة متماسكة. تترك العجينة لترتاح لمدة 20 دقيقة. تقسم العجينة دوائر وتقرد بالنشابة حتى تصبح رفيعة جدا. تقطع مستطيلات طولية وتحشى.

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