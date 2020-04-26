السعال منها.. علامات قد تكون بداية الإصابة بالسرطان يجب عدم تجاهلها

مرضى كثر معاناتهم أضعاف مضاعفة في ظل انتشار فيروس كورونا، كمرضى السرطان على وجه التحديد، حيث يحث الأطباء على ضرورة عدم تجاهل علامات التحذير المبكرة لمرض السرطان أثناء الحجر الصحي.

وحذرت البروفيسورة البارزة في علم الأورام، كارول سيكورا، بالقول: "أخشى أن آلاف الأشخاص يعيشون اليوم مع أعراض مرض قاتل"، وفقا لروسيا اليوم.

وبهذا الصدد، نشر موقع "ذي صن"، تقريرا عن علامات الإنذار المبكرة العشرة للسرطان، التي يجب الحذر منها:

1- السعال

لا يعد السعال المستمر مجرد علامة على "كوفيد 19" فقط، بل يمكن أن يكون أيضا أحد أعراض السرطان، خاصة إذا لم يختف بعد 3 أو 4 أسابيع.

وإذا كنت تعاني أيضا من ضيق التنفس وسعال البلغم مع وجود علامات دم، فقد يكون ذلك علامة على سرطان الرئة.

2- انتفاخات أو كتل غير عادية

يجب أن تؤخذ الكتل أو التورم المستمر في أي جزء من الجسم، على محمل الجد.

ويشمل ذلك أي كتل في الرقبة أو الإبط أو المعدة أو الفخذ أو الصدر أو الثدي أو الخصية، وإذا لاحظت وجود كتلة أو سماكة فقد تكون علامة تحذيرية للسرطان.

3- فقدان الوزن غير المبرر

يمكن أن يكون فقدان أكثر من 4.5 كيلو جرام دون مبرر واضح، أحد أولى علامات سرطانات البنكرياس أو المعدة أو المريء أو الرئتين.

4- التغييرات في الشامات

نعلم جميعا أن الشامات يمكن أن تكون علامة على الإصابة بسرطان الجلد، ولكن الكثير منا ليس لديهم أدنى فكرة عن التغييرات التي يجب الانتباه إليها.

ويجب أن تكون متيقظا لأي شامات جديدة أو أي تغييرات في حجم أو شكل أو لون الشامات الموجودة.

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5- ظهور الدم في البراز أو البول

يشير وجود الدم في البراز إلى أحد العلامات التحذيرية لسرطان الأمعاء، هذا بالإضافة إلى التغيير في عادات دخول المرحاض، والمعاناة من الإمساك وأي شيء آخر يعتبر خارجا عن المألوف.

وإذا وجدت دما في بولك، فقد يكون ذلك علامة على سرطان المثانة أو الكلى.

6- مشاكل التبول

من المحتمل أن يكون الشعور بألم أثناء التبول، غير ضار، ولكن من الضروري مراجعة الطبيب العام عند ملاحظة أي مشاكل مرافقة لألم التبول.

7- ألم غير مبرر

يعد الألم أحد الطرق التي تخبرنا بها أجسادنا أن شيئا ما خطأ، وكلما تقدمنا ​​في السن، أصبح من الشائع أكثر أن نشعر بالأوجاع والآلام.

ومع ذلك، في حالة المعاناة من ألم يدوم أكثر من 4 أسابيع، أو ألم غير مبرر، فهذه علامة تحذير رئيسية لإصابة السرطان.

ويقول الخبراء إن معظم آلام السرطان ناتجة عن ضغط الورم على العظام أو الأعصاب أو الأعضاء الأخرى في الجسم.

8- الحموضة المعوية

إذا لاحظت استمرار الشعور بحرقة في المعدة وعسر في الهضم، فمن المهم جدا مراجعة الطبيب، لأن ذلك قد يكون علامة على سرطان المعدة أو الحلق.

9- صعوبات البلع

يمكن أن تشير صعوبات البلع المستمرة إلى احتمال الإصابة بسرطان المريء، حيث يمكن للورم أن يضيق المريء، ما يجعل من الصعب ابتلاع الطعام.

10- تعرق ليلي كثيف

إذا وجدت نفسك تتعرق بشكل مفرط أو لديك هبات ساخنة شديدة في الليل، يجب استشارة الطبيب، لأن التعرق الليلي من الأعراض المبكرة لمجموعة من السرطانات المختلفة.

ويعد سرطان الغدد الليمفاوية، النوع الأكثر شيوعا من السرطان المرتبط بالتعرق الليلي.