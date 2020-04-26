بعد شائعة وفاته.. لماذا منع ذكر اسم زوجة زعيم كوريا الشمالية في الصين؟

مع تداول أنباء حول وفاة زعيم كوريا الشمالية كيم يونج، نفى رئيس جمعية الصداقة الكورية، التقارير الإخبارية المتداولة حول الوفاة.

وكان قد منعت السلطات الصينية، ذكر اسم زوجة كيم، على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين.

وجاء قرار الحكومة الصينية، بحظر ذكر اسم "ري سولجو" زوجة زعيم كوريا الشمالية، على شبكات التواصل الصينية، بعدما حظيت "ري" بإشادة كبيرة لأناقتها ووضع زوجة الرئيس الصيني في مقارنة معها، وفقا لما ذكرته وكالة "سبونتيك" الروسية.

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ويعرف عن ري سولجو، حبها للموضة وقصات الشعر، خاصة وأنها من مواليد الفترة ما بين عامي 1985 و1989، وفقا لبعض المعلومات المنتشرة عنها.

ويزعم العديد من الخبراء أن اسم "ري سولجو" قد يكون غير حقيقي، كما أفادت مصادر استخباراتية، أن والدتها تعمل طبيبة نساء وولادة، وأن والدها أستاذ جامعي.

ويُعتقد أن "ري" تعلمت الغناء في الصين، وأن زوجها تعرف عليها كونها كانت صديقة مقربة لأحد مستشاري كيم جونج أون، المقربين.