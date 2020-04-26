أناقة نجوى كرم المُلفتة للأنظار تتوّجها "ملكة على المسارح"

نجوى كرم واحدة من أشهر نجمات الوطن العربي ومن أكثرهن مثابرة ونشاطاً. ومع مرور السنين، لاحظنا أنها ازدادت تألقاً كما ازدادت جمالاً وأناقة أيضاً. ومؤخراً، وفي جولاتها الغنائية العربية، أثبتت نجوى كرم أنها من أكثر النجمات تميّزاً، وأنّ أناقتها لا تنافسها عليها نجمة أُخرى، خصوصاً حين تكون في فساتين السهرة.

وقد دارت نجوى كرم في الفترة الأخيرة في معظم دول الوطن العربي. وفي كلّ مدينة، وفي كل مهرجان، كانت تختار فستاناً مختلفاً يتناسب مع الحدث، إن كان من ناحية لونه أو قصّته. وقد تنوّعت اختياراتها من ناحية الألوان بشكل كبير، فرأيناها بالأحمر، والأخضر، والأزرق، والبنفسجي، والزهري، والأبيض، والأسود... طبعاً وطبعاً، لم تخلُ الاختيارات من التصميمات ذات الأقمشة البرّاقة المشكوكة بالترتر.

في الأغلب، اختارت نجوى كرم فساتين السهرة الماكسي والفاخرة، غير أننا في مناسبتين أو أكثر، شاهدناها تتألّق في تصميمات الجمبسوت. ومؤخراً، اختارت من تصميم "نيكولا جبران" Nicolas Jebran ما يشبه الفستان مع السروال باللون الأبيض.

ما يميّز نجوى كرم هو التجديد الدائم في اختياراتها وابتعادها بشكل كامل عن التكرار والملل وفي إطلالاتها، فهل تتوّجينها نتيجة ذلك ملكة الأناقة على المسرح

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