تنسيقات المجوهرات المميزة باللون الفضي من حنان رضا

تعتمد الفنانة حنان رضا العديد من الأكسسوارات والمجوهرات بتصميمات عصرية مذهلة في إطلالاتها، كما تفضل ساعة "رولكس" المصممة باللونين الذهبي والفضي، وتكملها بالعديد من القطع المميزة، لذا جمعنا لكن هذه المجوهرات المصممة بأناقة عالية؛ لتستوحين منها تنسيقات لما يناسبكن.



إطلالات الأطقم الفضية

تُعَدُّ الأطقم الفضية الناعمة من أكثر المجوهرات ملاءمة مع كل الإطلالات، ومنها ارتدت حنان عقدًا فضيًّا ناعمًا مع أقراط طويلة وساعة من علامة رولكس، وفي إطلالة أخرى ظهرت بطقم ناعم مكون من أقراط طويلة وسلسال وإسورة مع خاتم فضي مزين بالأزرق، وتأنقت أيضًا بساعة ذهبية مع إسورة وأقراط وخاتم مصمَّمين بشكل مشابه باللون الفضي.



تنسيق القلادة الطويلة

لأن القلادة الطويلة تناسب الإطلالات الكاجوال، أطلت حنان بقلادة ذهبية مزينة بفصوص لؤلؤ على شكل دائرة مفرغة، وأقراط مشابهة لتصميم القلادة مع ساعة رولكس.

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المجوهرات الفضية المزينة بالأحمر

اختارت حنان رضا العديد من المجوهرات المزينة بالأحمر، من أبرزها إسورة ملتفة بثلاث طبقات ناعمة، مزينة بفصوص فضية وحمراء، مع طقم متوسط الحجم مكون من قلادة وأقراط وخاتم، مزينين من الأطراف بدائرة مليئة بالفصوص، تتوسطها معينات فضية، وأكملت جمال الإطلالة بإسورة أخرى أكثر نعومة، ونسقت في إطلالة أخرى خاتمًا ضخمًا مزينًا بفص أحمر مزين بالفضي، مع خاتم وأقراط من الفضة مصممين بشكل يميل للضخامة، وساعة من علامة رولكس.

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